Wie sich herausstellte, war dort ein Müllfahrzeug zum Pressen von Sperrmüllteilen eingesetzt. Gegen 9 Uhr riss jedoch ein Schlauch an dem Lkw. Durch den hohen Druck wurden größeren Mengen Hydrauliköl großflächig über beide Fahrstreifen verteilt. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rückten aus und verstreuten Bindemittel. Dann machten sie sich an die Säuberung des Asphalts.

Herbeigerufene Spezialfirmen waren derweil darum bemüht, den Schaden am Müllfahrzeug soweit zu beheben, so dass es ohne weiteres Öl zu verlieren, in eine Werkstatt fahren konnte.

Wie die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, gab der zuständige Landesbetrieb Straßen.NRW den Nienborger Damm gegen 12.30 Uhr wieder frei.