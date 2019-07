Möglicherweise die gleißend helle Sonne war am Dienstagmorgen mit eine Ursache für einen Unfall an der Abfahrt der Bundesstraße 54 zur K 73. Nach ersten Vermutungen der Polizeibeamten vor Ort hatte eine 48-jährige niederländerische Pkw-Fahrerin gegen 8 Uhr einen 28-jährigen Fahrradfahrer, der in Richtung Metelen unterwegs war, zu spät gesehen. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenprall von Auto und Fahrrad. Der junge Mann wurde auf Rat des Notarztes von einem Rettungswagen zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.