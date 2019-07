Kaum Regen, dazu schon fast kontinuierlich Temperaturen oberhalb der 30-Grad-Marke – keine Frage, der Sommer lässt sich in diesem Jahr nicht lumpen und wird seinem Namen gerecht. Die Trinkwasser-Situation in Ochtrup ist aber stabil, so Stadtwerke-Chef Robert Ohlemüller . Die Grundwasseranreicherungsanlage an der Vechte leiste wie schon im vergangenen Sommer gute Dienste. „Wir sind da noch gut unterwegs“, betont der Betriebsleiter.

Und trotzdem sei ein sparsamer Umgang mit dem kostbaren Trinkwasser geboten, wiederholt Ohlemüller noch einmal den Aufruf, mit dem sich die Stadtwerke bereits im Juni an die Ochtruper wandten (wir berichteten). Vor gut vier Wochen sei die Besonnenheit der Bevölkerung durchaus im allgemeinen Wasserverbrauch abzulesen gewesen, freut sich Ohlemüller.

Was vielen Ochtrupern jedoch aufstieß – das war sowohl in den sozialen Netzwerken als auch in den E-Mails an die WN-Redaktion zu lesen – war die Tatsache, dass einige Unternehmen und auch die Stadt Ochtrup trotz dieses Aufrufes zum Wasser sparen, Grünanlagen und Sportplätze bewässerten.

Auch die Stadt Ochtrup hat die Bewässerung von Grünanlagen reduziert. Mit Wasser versorgt werden nur gerade gesetzte Pflanzen oder junge Bäume, wobei bei diesen oftmals Wassersäcke als Reservoir genutzt werden und in geringem Maße Sportplätze. Foto: Steven

„Grundsätzlich ist es so, dass wir in Ochtrup keine Wasserknappheit haben“, stellt Ohlemüller klar. Heißt: Die Stadtwerken hätten auch keine Handhabe zum Beispiel gegen Privatpersonen oder Unternehmen, die Wasser verschwendeten, vorzugehen. „Nur im Falle einer Wasserknappheit können wir zusammen mit dem Ordnungsamt eingreifen“, betont Ohlemüller. „Ich hoffe aber, dass wir das nicht brauchen.“

Die Stadt Ochtrup habe ihre Bewässerungsaktivitäten „auf das Nötigste“ zurückgefahren. Das bestätigt auch Birgit Stening auf Anfrage dieser Zeitung. „Das, was gerade gepflanzt wurde – zum Beispiel am neuen Kreisverkehr – wollen wir aber nicht kaputt gehen lassen“, erklärt Och­trups Erste Beigeordnete. Da gehe es schließlich auch um Sachwerte. Bei zahlreichen jungen Bäumen brachten die Mitarbeiter des Baubetriebshofes zudem Wassersäcke an, die als Reservoir dienen und nur ein Mal wöchentlich aufgefüllt werden müssen. Das Wasser hierzu stammt entweder aus dem Regenrückhaltebecken am Stadtpark oder aus einem Brunnen am Freibad, dessen kühles Nass andernfalls im Boden versickern würde.

Beim Thema Sportplätze will die Stadt allerdings noch nicht aufs Sprengen verzichten. „Da hängen zu viele Kinder und Jugendliche dran“, betont Stening und verweist auf die besondere Verantwortung der Stadt in diesem Fall. Würde die Verwaltung nichts tun, stünden die Vereine nach den Sommerferien vor nicht bespielbaren Flächen. Das wolle die Kommune verhindern. Wobei auch die Bewässerung der Sportplätze auf ein Minimum reduziert werde.

„Viele Unternehmen nutzen zum Bewässern von Grünflächen Brauchwasser“, weiß Tobias Klingebiel zu berichten. So werde beispielsweise im Outlet-Center Wasser aus einem alten Van-Delden-Brunnen für die Bewässerung der Pflanzen genutzt.