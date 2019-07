Stadtwerke wollen an den Fahrzeiten festhalten

Ein bisschen ratlos sind der Betriebsleiter der Stadtwerke, Robert Ohlemüller , und Tobias Klingebiel, beim gleichen Verein für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, im Pressegespräch schon. Seit gut zwei Wochen läuft das kostenlose Angebot für Kinder, mit dem Badebus zum Steinfurter Freibad „Bagno Mare“ zu fahren. Doch bisher fand es wenig Resonanz (wir berichteten).

In der zurückliegenden hochsommerlichen Woche wurde das Angebot immerhin wahrgenommen. So fuhren am Montag zehn, am Dienstag 15, am Mittwoch 16 und am Donnerstag sogar 24 Kinder mit dem Badebus nach Steinfurt. Doch dann gingen die Zahlen wieder zurück. Am Montag dieser Woche war der Busfahrer wieder alleine unterwegs, am gestrigen Dienstag fuhren immerhin zehn Personen mit.

Stadtwerke hatten mit mehr Resonanz gerechnet

Gerechnet hatten die Stadtwerke mit deutlich mehr Resonanz. „Wir hatten sogar überlegt, ob wir möglicherweise einen zweiten Bus einsetzen müssen“, erzählt ein sichtlich enttäuschter Robert Ohlemüller. In der ersten Ferienwoche, so schätzt er, waren wohl das kühle Wetter und der parallel stattfindende Ferienspielplatz im Stadtpark sowie das Camp Malta in Metelen, an dem auch viele Kinder aus Ochtrup teilnehmen, entscheidende Faktoren, warum niemand den Badebus nutzte.

Busfahrzeiten in der Kritik

In den sozialen Netzwerken war im Anschluss an die Berichterstattung in den Westfälischen Nachrichten mehrfach angeregt worden, die Fahrzeiten des Badebusses zu verändern. Viele Eltern fanden die Zeit, die ihre Kinder im Freibad verbringen müssten, um das Stadtwerke-Angebot zu nutzen, zu lang. Sie forderten einen zusätzlichen Busumlauf, beispielsweise mittags.

Doch an den Busfahrzeiten wollen Ohlemüller und Klingebiel nicht rütteln. „Wir haben uns an den Aufenthaltszeiten im Bergfreibad orientiert“, erklärt Tobias Klingebiel. Das Angebot sei nicht für Bahnen- oder Frühschwimmer gedacht. Vielmehr soll es darum gehen, Kindern und Jugendlichen sowie Begleitpersonen während der Sanierung des Bergfreibades einen Besuch im Bagno Mare in Steinfurt zu ermögliche. „Rechnet man die Zeiten fürs Umziehen und die Dusche ab, bleiben nur noch knapp vier Stunden übrig. Und das ist nicht zu viel“, findet Ohlemüller. Zudem könne man von Eltern schon verlangen, dass sie zumindest einen Weg ins oder vom Freibad selbst organisierten.

Für Hinweise, wie die Stadtwerke das Badebus-Angebot anderweitig verbessern können, sei man trotzdem dankbar. So hatten Bürger angeregt, Zusteigmöglichkeiten in Lan­genhorst und Welbergen anzubieten. „Das war ein super Hinweis“, lobt Ohlemüller. Anders sah es allerdings mit der Idee aus, die Stadtwerke könnten doch per Zuruf Taxis ordern, die die Ochtruper Kinder nach Steinfurt bringen.