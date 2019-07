Der Bürgerbus fährt in Ochtrup seit 2010. Seit Februar dieses Jahres gilt ein neuer Fahrplan. „Trotzdem wird der Bus nicht genügend genutzt“, heißt es in einem Pressetext des Bürgerbusvereins. Um die Möglichkeiten des Vehikels besser bekannt zu machen, bietet der Verein im August an allen Donnerstagen freie Fahrt zum Kennenlernen an. Insbesondere ältere Mitbürger und solche, denen kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung steht, aber auch alle anderen sind eingeladen, den Bürgerbus zu nutzen. Fahrten zum Arzt oder Wochenmarkt, Einkaufsfahrten oder Besuche ließen sich einfach und günstig erledigen, schreibt der Bürgerbusverein, der auf möglichst viele Teilnehmer bei seiner Kennenlern-Aktion hofft.