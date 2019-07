Der Deutsche Verband für Fotografie (DVF) fragte bei den Fotoclubs in Deutschland an, anlässlich der nationalen Fotomeisterschaft einen Videoclip zu schicken, der bei der Preisverleihung und Ausstellungseröffnung in Kaufbeuren am 7. September präsentiert werden sollte.

Die historischen Gewänder für den Videodreh stellte der Leineweberverein zur Verfügung. Foto: Steffi Herrmann

Und da die „Lichtmaler“ als Gewinner der Jugendkategorien wieder einmal sehr erfolgreich waren (wir berichteten), kamen Steffi Herrmann und Chris Tettke auf die Idee, mit den Leinewebern einen gemeinsamen Clip zu drehen. Mit Timo Rolofs stand ihnen dabei ein versierter Videodreher und –schneider zur Seite. Auch Reinhard Leusder und Richarda Krugmann von der Leinewebergruppe wirkten bei der Aktion mit.

So trafen sich die Beteiligten zwei Mal im Garten des Wasserschlosses Haus Welbergen. Dazu trugen die Jugendlichen Kleider und Gewänder aus längst vergangenen Zeiten. Doch auch ihre Ausrüstung war von anno dazumal. Hatten die Nachwuchsfotografen doch Kameras der analogen Kleinbildfotografie, aber auch wertvolle Holzkameras der vorletzten Jahrhundertwende aus einer Privatsammlung, um bei den Dreharbeiten möglichst authentisch zu wirken, dabei.

Aus einer Privatsammlung stammten die historischen Kameras, die die Nachwuchsfotografen im Video verwenden. Foto: Steffi Herrmann

Da zufälligerweise im Schloss zur gleichen Zeit die neue Episode eines Mehrteilers einer Filmakademie gedreht wurde, ergab sich das eine oder andere interessante Treffen. Nachdem Kiepenkerl Heinrich Stücker noch einen Ochtruper Gruß auf Plattdeutsch in die Kamera gesprochen hatte, wurde der Videoclip geschnitten, farblich leicht antiquiert verändert und mit Musik unterlegt. So werden sich den Gästen der feierlichen Eröffnung in Kaufbeuren im September zwei interessante Gruppen aus Ochtrup präsentieren. Der Clip wird vorab auch im Internet zu sehen sein.