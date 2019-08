Den Anfang macht diesmal die Oldie-Rock-Formation „Glam Jam“. Sie wird ab 19 Uhr auf der Sparkassenbühne in der Weinerstraße für Stimmung sorgen. Die Combo ist „in ganz NRW und Niedersachsen mit ihrer 70er-Jahre-Rockshow unterwegs“, schreiben die Veranstalter. Im Gepäck haben sie unvergessliche Klassiker von Led Zeppelin , Queen und Deep Purple , vor allem aber jene Songs, die durch Ilja Richters „Disco“ zu Evergreens wurden. „Von T. Rex bis Sweet, von Slade bis Status Quo wird alles geboten, was gute Laune verspricht und alte Erinnerungen weckt“, heißt es in der Ankündigung.

Um ihr Publikum nicht nur akustisch mit auf eine Zeitreise zu nehmen, sondern auch optisch, werfen sich „Glam Jam“ auch in die grellverrückten Klamotten dieser Zeit.

„Memories of Fake“

Um 20 Uhr geht auf der Bühne auf dem Lambertikirchplatz mit dem Ochtruper Eigengewächs „Memories of Fake“ weiter. Die vier Jungs nutzen ihren Auftritt, um Aufnahmen für ein neues Video zu machen und auch, um ein paar neue Songs zu präsentieren (wir berichteten).

„Die toten Ärzte“

Gegen 22.30 Uhr machen sie Platz für „Die Toten Ärzte“, die ihre Interpretation der beiden Punk-Rock-Bands „Die toten Hosen“ und „Die Ärzte“ auf die Bühne bringen wollen. Das machen sie bereits seit 20 Jahren – und offenbar mit Erfolg. „Bei weit mehr als 1500 Konzerten in allen Größenordnungen – von Auftritten am Brandenburger Tor in Berlin bis hin zum Buschenfest Niederbrechen – überzeugten ‚Die toten Ärzte’ Veranstalter und ihre Besucher“, schreiben die Organisatoren.

„Faders Up“

Gegen 23.30 Uhr übernehmen „Faders Up“ auf der Sparkassenbühne das Regiment. Die Band biete „Rock- und Popmusik auf höchstem Level“, verspricht der Veranstalter. Die Titelauswahl, das feine Gespür für das Publikum und die langjährige Erfahrung machten diese Band so einzigartig. Die Profimusiker aus dem Raum Osnabrück setzen vor allem auf die Rock- und Popmusik der 80er, 90er und 2000er Jahre. Im Programm sind Songs von Phil Collins, Simple Minds, Oasis, Falco, U2, Rio Reiser, Udo Lindenberg, Queen, Red Hot Chilli Peppers, Billy Idol und vielen anderen.