Boxenstopp zum Windelwechsel

Henk Bussmann (7) hat eine echte Pool-Position eingenommen. Der junge Mann sitzt auf der Motorhaube von Papas großem CASE-Trecker – im Schatten. So hat er den laufenden Weizenernteeinsatz bestens im Blick.

„Es ist ja nicht so, dass wir mit unserer normalen Arbeit auf den Höfen nicht ohnehin schon gut zu tun haben. Schweine machen keine Ferien und es geht für uns ja eigentlich ständig rund“, erzählt Jürgen Bussmann (38) und schwitzt ein wenig vor sich hin. Im Moment drängelt es sich zusätzlich, denn der Futterweizen muss von den Äckern. Und da ist Mähdrescher-, Trecker- und Kipper-Time. „Die Lohnunternehmen mit ihren großen Erntemaschinen haben einen ziemlich genauen Ablaufplan. „Ich bin immer erstaunt, wie gut das in der Regel hinhaut“, sagt Nachbar Christoph Thihatmer (38), der sich mit Kumpel Jürgen Bussmann in Sachen Kornabtransport zusammengetan hat.

„Besonders bei diesen Erntespitzen hilft jeder jedem. So haben wir eben mehrere Kipper zur Verfügung, die das Korn aus den Mähdreschertanks direkt auf dem Feld auf große Kipper umladen. Die bringen das Getreide dann zu den Sammelstellen – die Mähdrescher können weiter ihre Bahnen ziehen“, erläutert Bauer Bussmann. Der Weizen von seinen Äckern wird zum Standort der Raiffeisen Ochtrup an der Gronauer Straße gebracht. Da steht die riesige Waage, die aktuell von vielen Schleppern mit den entsprechenden Hängern regelrecht umlagert ist.

„Beim Wiegen nehmen wir über ein pfiffiges Rohrsystem Proben, bestimmen Qualität und Feuchtigkeit. Den angelieferten Weizen verwenden wir als Grundlage für Tierfuttermischungen, die die Landwirte dann wieder bei uns säckeweise abnehmen – ein echter Kreislauf“ berichtet ein Raiffeisen-Mitarbeiter. Feuchtigkeit ist ein wichtiges Stichwort im Moment. „Bei diesen verrückten Temperaturen ist das gedroschene Korn so trocken, dass wir wegen des Flüssigkeitsverlustes regelrechte Einbußen bei den Mengen und Gewichten haben“, beschreibt Christoph Thihatmer die aktuelle Situation.

Er lagert übrigens den Weizen, der über ein Schneckenrohr von der Schütte in ein Silo transportiert wird, auf dem eigenen Hof in der Wester ein. „Ich mische mein Futter nach Bedarf für meine Mastschweine, muss aber bei der Einlagerung und später genau darauf achten, dass nichts verdirbt“, weiß er um die Wichtigkeit ständiger Kontrolle.

Die irre Hitze aktuell macht auch den Mähdrescherfahrern zu schaffen. Michael Möllers und Bernhard Heinendirk vom Agrarservice Wessendorf (ASW), die beim Duo Bussmann/Thihatmer im Einsatz sind, sind erfahrene Fachleute. „Bei den Temperaturen kommen auch die mehrere Hundert PS-starken Drescher an ihre Grenzen. Nicht von ungefähr führen wir zusätzliche Feuerlöscher mit und achten auf Lager und Sauberkeit, damit nichts anfängt zu qualmen“, erläutert Michael Möllers. Und Mähdreherfahrer haben ein Herz für Kinder und spendieren Henk und Mila Thihatmer (5) sowie ihrer Cousine Nele (6) Fahrten in den klimatisierten Führerhäusern.

Hennes Bussmann (3) hingegen ist am liebsten bei Opa Bernhard. Der 77-Jährige ist immer noch ein geschickter Treckerfahrer und hilft, wo er kann. „Ich fahre noch ein Gefährt mit richtigem Schaltgetriebe“, grinst er vielsagend. Nur einmal muss Papa Thihatmer übrigens einen Boxenstopp für seinen Sohn Freddy (2) beim Ernteeinsatz einlegen – zwar kein Reifenproblem, aber Sohnemanns Windel muss gewechselt werden . . .