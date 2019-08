Nach der guten Tat den Westen erwandern

Ochtrup -

Der DRK-Blutspendedienst macht darauf aufmerksam, dass Blutspenden auch in der Urlaubszeit dringend gebraucht werden. Während der Rekordtemperaturen im Juni und im Juli verzeichnete das Rote Kreuz deutlich sinkende Blutspenderzahlen. Deshalb geht jetzt ein Blutspendeaufruf nach Ochtrup, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK. Am morgigen Mittwoch sind Blutspender von 16 bis 20.30 Uhr in der DRK-Geschäftsstelle, Gausebrink 63, willkommen.