Gegen 15 Uhr fuhr eine Schülerin mit ihrem Fahrrad über die Robert-Koch-Straße. An dem dortigen Briefkasten stand ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann. Dieser hatte seine Hose geöffnet und sein Geschlechtsteil entblößt, heißt es in einem Bericht der Polizei. Das Mädchen fuhr unbeirrt weiter. Der Mann, der einen Stoppelhaarschnitt hatte und eine blaue Hose trug, rief dem Kind etwas zu und rannte noch kurz hinter ihm her. Danach ging er zu einem großen hellen Wagen, stieg ein und fuhr davon. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55.