„Wir brauchen noch mehr Holz!“, schallt es am Dienstagabend aus dem kleinen Wäldchen im Zentrum Welbergens. Unter der Anleitung Reinhard Vinkelaus suchen sechs fleißige Kinder nach trockenem Gehölz, was sich aufgrund der Witterungsverhältnisse ausgerechnet an diesem Tag als knifflige Aufgabe erweist. Doch schnell haben die Kids den Bogen raus: „Wir brauchen Reisig“, sagt Lea. Und tatsächlich gestaltet sich die Holzsuche nach dieser Erkenntnis um einiges leichter.

Grund für die emsige Sucherei der Kinder war die Ferienspaßaktion „Outdoor-Cooking by Night“. „Wir sind mit nur einem Streichholz für jede Person gestrandet“, erklärt Reinhard Vinkelau die Rahmengeschichte des Angebots. „Nun wollen wir versuchen, gemeinsam ein Feuer für die Nacht zu entzünden, um darauf Essen zubereiten zu können“, fährt der Sozialpädagoge fort.

Unter seiner Aufsicht dürfen sich die jungen Teilnehmer darin üben, mit Hilfe von Reisig und etwas Stroh sowie einem Streichholz ein kleines Feuer zu entzünden. „Mithilfe dieses Angebots möchte ich den Kids vermitteln, wie man ein Feuer macht, und dass damit viele leckere Gerichte gekocht werden können“, erklärt der Naturtrainer. „Ihnen soll klar sein, dass Feuer nicht nur aus dem Feuerzeug kommt“, betont er.

Inzwischen lodern Flammen in der großen Feuerschale, und die Kinder beginnen mit der Zubereitung der gemeinsamen Mahlzeit. „Wir machen Reibeplätzchen, ganz klassisch wie bei Oma“, erklärt Reinhard Vinkelau. Während die Gruppe die Kartoffeln schält und anschließend reibt, schwärmt er: „Welbergen bietet mit dem Wald vom Pastorat eine tolle Kulisse. Abends hat das Ganze einfach eine besondere Atmosphäre.“

Nachdem die Vorarbeit ge-leistet ist, kann mit der Zubereitung des Teiges begonnen werden. „Ganz traditionell kommen zu den Kartoffeln noch Salz, Haferflocken und Eier dazu“, erklärt der Reinhard Vinkelau. In einer gusseisernen Pfanne werden die Köstlichkeiten anschließend über dem Feuer zubereitet und zusammen mit Apfelmus verspeist. Stolz blicken die Kids in das von ihnen selbst entzündete Lagerfeuer. Für einen Trip in die Wildnis sind sie nun bestens vorbereitet.