Aufbauen fürs kleine Spektakel

Der Duft von gebrannten Mandeln, frischem Popcorn und Grillwurst ist am Mittwochmorgen noch nicht zu schnuppern. Dafür bekommen die Augen etwas geboten. Auf dem Marktplatz rüsten die Schausteller für die bevorstehende Herbstkirmes. Ab dem morgigen Freitag drehen sich auf dem Areal wieder die Karussells.

Für die meisten Ochtruper ist Kirmes mit zahlreichen Kindheitserinnerungen verbunden. Nicht wenige beginnen in einem der Kinderkarussells, die auch heute noch vertreten sind. Eines davon ist der Ufo-Jet 2000. Über 40 Jahre kommt Familie Scholle aus Nordhorn bereits mit ihrem Fahrgeschäft nach Ochtrup – so auch in diesem Jahr. Am Mittwochmorgen reckt das Karussell bereits seine mit bunten Hubschraubern und Flugzeugen bewehrten Arme in den blauen August-Himmel.

Aufbau für die Herbstkirmes 1/63 Der Aufbau für die Herbstkirmes hat begonnen. Foto: Anne Steven

Schräg gegenüber wird der Autoscooter aufgebaut. Bis dort die Mini-Autos kreiseln, Jugendliche erste zarte Kontakte zum anderen Geschlecht knüpfen oder Kinder mit ihren Eltern kreischend einander über die Fläche jagen, dauert es aber noch ein bisschen. An diesem Morgen ist nur die Grundfläche des Fahrgeschäfts zu erkennen. Gerade laden die Schausteller die Metallplatten für den Bodenbelag aus.

Ein weiterer fester Bestandteil der Ochtruper Herbstkirmes nimmt ebenfalls bereits Formen an: der Musikexpress. Probeweise blinken schon ein paar Lämpchen und schemenhaft ist das Rondell für die musikbegleitete Expressfahrt im Kreis zu erkennen.

Derweil hat ein älterer Herr, der mit dem Fahrrad am Rand des Geschehens eine kurze Pause einlegt, seinen Blick auf das Geschehen gerichtet. Leicht abwesend verfolgt er die Arbeiten. Früher, so erzählt Schausteller Stefan Rosenboom, habe es immer viele Schaulustige beim Kirmesaufbau gegeben.

„ Die Ochtruper Kinder kommen aber schon lange nicht mehr hierher. Die Ochtruper Kinder kommen aber schon lange nicht mehr hierher. “ Stefan Rosenboom

„Die Ochtruper Kinder kommen aber schon lange nicht mehr hierher“, weiß er. Das macht ihn traurig. In Vreden beispielsweise sei das anders. „Da können wir fast nicht aufbauen, weil die Kinder im Weg stehen“, meint er lachend. Die Kinder in der Töpferstadt sind da wohl etwas zurückhaltender – aber nichtsdestotrotz immer willkommen. Schließlich gibt es spannende Dinge zu sehen. Wie gesagt, aktuell nur mit den Augen, aber spätestens am Freitagnachmittag werden dann auch wieder alle anderen Sinne angesprochen.

Ochtruper Herbstkirmes In diesem Jahr drehen sich die Karussells auf der Ochtruper Herbstkirmes vom morgigen Freitag bis Montag (19. August). Im Angebot sind die beliebten Klassiker Autoscooter und Musikexpress sowie diverse Fahrgeschäfte für Kinder. Dazu gesellt sich der Simulator „New World 3000“, der vielen Kirmesbesuchern noch aus dem vergangenen Jahr vertraut sein dürfte. Zum ersten Mal in der Töpferstadt ist hingegen der „Twister“. In bis zu 14 Metern Höhe dürfen die Ochtruper in seinen Gondeln durch die Luft sausen.Kulinarisch gibt es das „Kirmes-Rund-um-Sorglos-Paket“ mit deftigen Leckereien aus Grill und Fritteuse, herzhaften Fischsnacks und Pizza sowie Naschwerk aller Couleur. Der Startschuss für die Kirmes fällt morgen um 16 Uhr mit einer 15-minütigen Freifahrt. Um 17 Uhr folgt der traditionelle Fassanstich. Am Samstag (17. August) drehen sich die Karussells ab 14, am Sonntag (18. August) bereits ab 11 Uhr.Am Montag (19. August) laden die Schausteller zum Familientag noch einmal ab 14 Uhr auf den Rummel ein. Ganztägig gelten dann ermäßigte Preise in allen Fahrgeschäften. Die Buden locken zum Abschluss des Kirmes-Wochenendes ebenfalls mit Sonderangeboten. ...

Kirmes in Ochtrup – das sind für mich tausend kleine Kindheitserinnerungen: rauschende Fahrten im Musikexpress, ein kleines lila Stoffschwein als einziger Losbuden-Gewinn, duftendes Alpenbrot, das meine Oma immer so gerne gegessen hat, Pommes bei Thiens oder auch die jubelnde Erkenntnis, wenn man im Ufo-Jet endlich verstanden hat, wie es in die Luft geht. Viele Kinder heute können diese Erinnerungen nicht mehr sammeln, weil sie gar nicht mehr auf die Kirmes gehen. Weil die Kirmes nicht mehr das Ereignis ist, was sie einmal war, weil sie nicht die größten und schnellsten Attraktionen bereit hält, die es vielleicht im Freizeitpark zu sehen gibt. Und weil es mittlerweile tausend andere Möglichkeiten gibt, seine Freizeit zu verbringen. Da fällt die Kirmes hinten rüber. Mich selbst treibt heute auch meistens die Nostalgie auf die Kirmes. „Einmal kurz drüber gehen“, vielleicht einen Happen essen und ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Aber irgendwie hat so eine winzig-kleine Kirmes doch auch Charme, oder?