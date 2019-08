Sonderproben für den großen Auftritt

„Erst einmal einige Backenübungen“, fordert Jürgen Reschke die Flötenspieler zu einer Art Gesichtsgymnastik auf. Danach nimmt der Vorsitzende und Dirigent des Spielmannszuges „Weiner Schützen“ seinen Tambourstab und sagt, wohin die musikalische Probenreise an diesem Abend geht. Sowohl klassische Marschmusik als auch Schlager und peppige Stücke sind dabei, wenn die Aktiven des Musikzuges im Stadtmusikhaus proben.

Sonderprobe für das Konzert des Spielmannszuges „Weiner Schützen“ 1/30 Für ihr großes Konzertwochenende haben die Mitglieder des Spielmannszuges „Weiner Schützen“ auch in den Sommerferien geprobt. Foto: Irmgard Tappe

Normalerweise würden ihre Instrumente während der Sommerferien ja ruhen. In diesem Sommer aber kennt die Musik bei den „Weiner Schützen“ nun mal keine Grenzen. Da stehen sogar Sonderproben an. Alles mit Blick auf ein Konzert im Stadtpark am 30. August (Freitag), was die „Weiner Schützen“ organisiert haben. „Musik kennt keine Grenzen“ heißt das Motto. Das bedeutet, dass neben der Spielmannszugmusik auch andere Töne im Festzelt erklingen werden.

Altmeister

„Wir möchten dem Publikum ein möglichst breites musikalisches Spektrum bieten. Deshalb haben wir die Kapelle Gust, den Ochtruper Männerchor, Con Fuego und den Shantychor Gronau mit ins Boot geholt“, kündigen Jürgen Reschke und sein Stellvertreter Bernd Holtmann vier verschiedene Genres der Musikalischen Gestaltung an.

Für die Gruppen sei das gleichzeitig eine Gelegenheit, sich zu präsentieren, finden sie. Außerdem werde eine Tanzgarde des KCN einige Darbietungen auf die Bühne bringen, verraten die Organisatoren während einer Probenpause.

Dann geht es mit den Vorbereitungen weiter. „Wir haben auch zwei Urgesteine unter uns. Die sind schon 52 Jahre dabei“, sagt der Vorsitzende lachend, während Benno Wieling und Helmut Harrenbrock ihre Position einnehmen. Becken und Trommel sind die Instrumente der beiden Altmeister, die sie gekonnt zu Gehör bringen. Zum Beispiel beim „Marsch of Medici“.

Fetziger Rhythmus

Als nächstes Übungsstück kündigt Tambourmajor Reschke den „Drumbo“ an, das Lieblingsstück von Bernd, wie er schmunzelnd ergänzt. Es handelt sich dabei um ein holländisches Drumstück. Fetziger Rhythmus anstatt typische Marschmusik und ziemlich Anspruchsvoll. Mit diesem und anderen Stücken demonstrieren die „Weiner Schützen“, welch musikalische Vielfalt sie bei ihrem Konzertauftritt im Repertoire haben. 55 Aktive werden dann an ihre Instrumente gehen. Alle Altersgruppen sind vertreten. Der Jüngste ist sieben Jahre alt, der Älteste um die 80. Alle sind motiviert und Jürgen Reschke ist es deutlich anzumerken, welche Freude es ihm macht, mit dieser Truppe zu arbeiten.

Das Konzert ist übrigens der Auftakt des Freundschaftstreffens der „Mönsterländer Spielmannszüge“, das der Spielmannszug „Weiner Schützen“ in diesem Jahr ausrichtet. Jürgen Reschke und sein Musikzug hoffen an beiden Tagen auf möglichst viele Besucher und gutes Wetter.

Das Programm