Traditionsbewusste Kirmesbesucher

Da ist er wieder, dieser typische Kirmesduft nach Popcorn, Bratwurst und gebrannten Mandeln. „Ochtruper Kirmes, da geh ich jedes Jahr hin – ne Bratwurst essen, ein bisschen gucken, dann geht’s wieder nach Hause “, erzählt der ältere Herr mit Rollator, als er Samstagnachmittag langsamen Schrittes über den Rummelplatz schlendert. Gerade steuert er Höhles Mandelbude an, um eine Tüte gebrannte Mandeln zu kaufen. Auch das gehört zu seiner Kirmestradition.

„Diese Mandelbude war schon hier, als ich noch jung war“, sagt der Mann. Peter Schneider-Höhle nickt. Seit mehr als 50 Jahren sei seine Familie auf der Ochtruper Kirmes vertreten. Schon damals mit gebrannten Mandeln. Und der Klassiker sei trotz des Angebotes mit Nüssen und Mandeln aus aller Welt nach wie vor am beliebtesten.

Zunächst ist es am Samstag recht überschaubar auf der Kirmes. Am späten Nachmittag kommen aber noch etliche Besucher – auch wenn es nicht die Massen sind. Vor allen Dingen Eltern mit Kleinkindern oder Großeltern und ihre Enkel. Der kleine Felix hat gerade mit seinem Papa eine Runde im Autoscooter gedreht und hatte Riesenspaß. Sein jüngerer Bruder Tim sitzt derweil mit der Mama im Ufo-Jet und wartet gespannt darauf, dass der Jet abhebt in luftige Höhen. Kinderkarussell und Ufo-Jet sind bei den jüngsten Kirmesbesuchern besonders beliebt. Während Heranwachsende die rasante Geschwindigkeit des Musikexpress oder etwas Abenteuerliches bevorzugen. Wie die drei Jugendlichen, die den „New World 3000“ besteigen um sich von dieser Simulationsmaschine in unterschiedliche Welten entführen zu lassen. Der alte Mann mit dem Rollator ist mittlerweile wieder auf dem Heimweg. Sofern es nicht regnet, will er am nächsten Tag wiederkommen. „‘Ne Bratwurst und ein bisschen gucken.“