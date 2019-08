Die „Combo Complett “ bilden Bernd Rosemeier (Gesang und Percussion), Andrea Freiberg (Gesang und Percussion), Jochen Jörissen (Gitarre und Blues-Harp), Olaf Belitz (Bass), Reinhold Leusing (Gitarre und Violine) und Koen Edeling (Akkordeon, Keyboard und Gesang).

„Die Vielfalt des vorwiegend akustischen Instrumentariums aber auch die musikalischen Wurzeln einzelner Bandmitglieder haben Stil und Klangbild der Stücke in besonderer Weise geprägt“, heißt es in einer Ankündigung. Einflüsse von Ragtime, Country-Blues, Irish Folk und Gipsy-Swing seien in vielen Stücken unverkennbar. Das Repertoire der Band reicht von Klassikern irischer und amerikanischer Folklore bis zu zeitgenössischen Stücken.