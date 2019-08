Angst, Wut, Liebe, Hass, Freude, Trauer – Gefühle sind Teil des menschlichen Alltags, sie bestimmen Befinden und Handeln. Auch die Politik und das öffentliche Leben werden von Gefühlen bestimmt – mehr denn je, so scheint es, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ochtrup. Und weiter: „Fakten werden durch gefühlte Wahrheiten infrage gestellt. Radikale aller Couleur finden mit einfachen Fragen immer mehr Zuspruch und bieten Nährboden für populistische Strömungen.“

An dieser Stelle setzt eine Ausstellung an, die in den vergangenen Monaten nach Angaben der Stadt viel Beachtung gefunden hat und deutschlandweit an mehr als 2000 Orten gezeigt wird. Im Rahmen der Ochtruper Europawoche wird sie ab dem heutigen Dienstag für drei Wochen Station in der Töpferstadt machen.

Anlass der Ausstellung „Die Macht der Gefühle. Deutschland 19|19“ sind gleich mehrere runde Jahrestage im Jahr 2019, die in vielerlei Weise auch an die gemeinsame europäische Erinnerungskultur anknüpfen und deswegen besonders gut zu dem einwöchigen Besuch der Gäste aus den Partnerstädten Valverde (Spanien), Estaires (Frankreich) und Wielun (Polen) passen.