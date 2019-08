Wer es sportlich will, spielt draußen oder tanzt auf der Bühne, wer es lieber ruhiger angehen lässt, bastelt oder schaut einfach den Jungen an der Playstation zu. Andere backen Schokomuffins in der Küche und Wagemutige schließen sich der Experimentiergruppe an, bei der es richtig pufft und knallt. „Wir haben in der gesamten Woche in den Räumen des Café Freitraum an jedem Vormittag viele offene Angebote, denen sich die rund 60 Mädchen und Jungen im Grundschulalter je nach Vorliebe anschließen können“, berichtet die Leiterin des Jugendcafés, Vera Hartmann . Jeder finde für sich das Richtige und Gleichgesinnte, die gerne mitmachen.

Fledermäuse und Raupen

Foto: Marion Fenner

Aus leeren Toilettenpapierrollen entstanden kleine Fledermäuse, andere bastelten daraus lustige bunte Raupen oder auch Pokemonfiguren. An der Playstation ließen die Kleinen bei einem Fußballspiel Borussia Dortmund und Juventus Turin gegeneinander antreten. Zur Halbzeit stand es 3:0 für Juventus. Alle 15 Minuten wechselten die Spieler – so sahen es die Regeln im Kindercafé vor. „Das kann am Endergebnis noch viel ändern“, wagte ein junger Experte eine Prognose.

Konzentration

Auch am Billardtisch war ebenfalls eine Menge los. Im großen Saal bestand die Möglichkeit, Tischtennis zu spielen – wenn einen die tanzfreudigen Mädchen dabei nicht störten. Die Backgruppe ging erst einmal gemeinsam einkaufen und zog sich dann in die Küche zurück. Dort war zunächst Konzentration gefragt, schließlich mussten die Zutaten genau abgewogen werden, damit die Muffins später auch allen schmeckten.

„Feuerspuckender Vulkan“

Foto: Marion Fenner

„Beim Experimentieren wird es richtig spannend“, erklärte Vera Hartmann. Am Montag sei ein „feuerspuckender Vulkan“ entstanden. Bilder, die einige mit einem Film festgehalten haben.

Welche Knalleffekte in den nächsten Tagen noch kommen, das wusste die Leiterin des Jugendcafés nicht. Fest steht nur, dass in dieser Woche garantiert keine Langeweile aufkommt.