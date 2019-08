Es war so etwas wie die Vorpremiere der Partnerschaftswoche mit spanischen, französischen und polnischen Gästen, die seit Dienstag und bis zum Dienstag (27. August) der Töpferstadt einen Besuch abstatten. In den Räumen der Volksbank Ochtrup-Laer eröffneten am Dienstagabend Vorstandsmitglied Peter Gaux und Bürgermeister Kai Hutzenlaub die Ausstellung „Die Macht der Gefühle – Deutschland 19/19“.

Zusammenwachsen

„Sie kann deshalb für uns Städtepartner aus Valverde, Estaires, der Region Wielun und Ochtrup so wichtig sein, weil sie mit Blick auf die 100 Jahre zwischen 1919 und 2019 Themen berührt, die zu unserer gemeinsamen Erinnerungskultur gehören“, hob der Bürgermeister hervor. Er nannte viele politische Ereignisse, die sich im laufenden Jahr jähren – von der Gründung der Weimarer Republik, den Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen vor 80 Jahren, die Landung der Alliierten in der Normandie und Südfrankreich vor 75 Jahren und die sogenannte friedliche Revolution in Deutschland vor 30 Jahren.

Kai Hutzenlaub griff den Appell von Peter Gaux auf, der eindringlich mit Blick auf die schwierigen aktuellen politischen Entwicklungen forderte: „Gerade jetzt muss Europa zusammenwachsen.“

Solidarität

Eindrücklich und in klar gegliederten thematischen Blöcken werden die Spannungen zwischen Solidarität, Liebe, Neugier, Stolz, Hass und Scham – um nur einige zu nennen – und ihre Relevanz für politische Entwicklungen und Irrwege beleuchtet.

„Politik kann Gefühle nicht ausklammern, sondern muss einen wahrnehmenden und reflexiven Umgang mit ihnen pflegen und kultivieren“, stellte der Bürgermeister klar, der deutlich für eine strikte Trennung von Emotionen und Affekten plädierte. Mit Blick auf die Partnerschaftswoche sind die Erklärungen zu den Bilder- und Schrifttafeln sowie den anderen Exponaten in mehreren Sprachen ausgeführt. Nicht nur die europäischen Gäste werden im Laufe dieser Woche diese Ausstellung gemeinsam besuchen, sondern sie wird auch mit Beginn des neuen Schuljahres Schulklassen zur Verfügung stehen und lädt alle Interessierten in den kommenden drei Wochen während der Öffnungszeiten der Volksbank-Hauptstelle zur Erkundung ein.

Grenzen überwinden

Und noch ein Gedankengang war Bürgermeister Kai Hutzenlaub wichtig: „Zwischen dem Ansatz dieser Ausstellung und der Partnerschaftswoche gibt es einen interessanten Zusammenhang oder gar einen Auftrag, denn die ist ja mit ‚Mauern einreißen – Grenzen überwinden!‘ überschrieben.“