Das Ziel: ein Zusammenkommen verschiedener Nationen, Sprachen und Generationen. „Ein Tipp für alle, die Spaß an guter Musik und Begegnung haben“, schreibt die Stadt in einer Ankündigung. Musikalisch wird als einer von vier Programmpunkten der Christliche Posaunenchor aufspielen. Dessen Repertoire reicht von klassischer Bläserliteratur über Pop bis hin zu Rock.

Ebenfalls mit einem sehr breiten musikalischen Background sind „Chronicle of the Crowd and the Tuesday Gang“ in der Besetzung Thomas Melling (Singer/Songwriter), Jesse Melling (Gitarre), Jens Milo (Schlagzeug) und Maren Rotter (Bass) unterwegs. „Die Songs und Eigenkompositionen sind eine Melange aus leichtfüßigem Rock und einfühlsamen Popp, die auch Tarantino-Filme musiksalisch untermalen könnten“, heißt es in einer Ankündigung. Dieses vielseitige Repertoire mit Storys von Liebe, Tod und Wahnsinn, den Ecken und Kanten des Lebens, spreche Herz und Kopf gleichermaßen an.

Die „Draufsänger“ haben ihre Wurzeln laut einer Ankündigung in den Chören am Osnabrücker Dom, wo sich 1992 einige junge Männer zu einer weltlichen Gesangsgruppe zusammenfanden. Seitdem gehe es unter dem Motto „Alles, was man singen kann“ musikalisch zur Sache. Die „Draufsänger“ veredeln dabei Madrigale, Chansons, Volkslieder, Titel der Comedian Harmonists, Arrangements bekannter Schlager und Popsongs sowie Eigenkompositionen in kreativ-humorvoller Art.

Ebenfalls im Programm des Picknick-Konzerts vertreten ist Marcel Dieks , der schon zusammen mit seiner Band „Die Alltagshelden“ einige Auftritte in Ochtrup hatte. Er wird laut einer Ankündigung heute Abend einige seiner Lieblingssongs zum Besten geben. Als Gast seiner Seite und ebenfalls aus Och­trup: David Vidano. Zusammen mit seiner früheren Band tourte er mit Unheilig durch die Republik und sammelte so viele Erfahrungen. Mit seiner neuen Combo, bei der auch Marcel Dieks mitmacht, hat er bereits seine erste Single veröffentlicht. Und natürlich darf der Song „Magnete“ auch heute Abend im Stadtpark auf gar keine Fall fehlen.