Nach einem ersten Open-Air-Gottesdienst im vergangenen Jahr in der Weiner laden Pfarrerin Imke Philipps und Pfarrer Stefan Hörstrup jetzt nach Welbergen ein. Vor der beeindruckenden Kulisse der alten Wasserburg wollen sie Psalm 18 bedenken, in dem es heißt: „Herr, du mein Fels und meine Burg und mein Retter“.„Der Posaunenchor wird die musikalische Begleitung übernehmen und sicherlich sehr dazu beitragen, dass eine stimmungsvolle Atmosphäre entsteht“, schreibt die Kirchengemeinde in einer Ankündigung. Sollte es wider Erwarten regnen, findet der Gottesdienst in der Kirche St. Dionysius in Welbergen statt.