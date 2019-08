Entspannung ist im neuen Snoezelraum in der Eltern-Kind-Initiative Kinderkiste garantiert. Ein großes Bett, dezente Lichtspiele an der Wand und eine beleuchtete Wassersäule, in der langsam Blasen aufsteigen – der perfekte Ort um runterzukommen. Aus dem ehemaligen Schlafraum für die jüngsten Kindergartenkinder ist jetzt eine ruhige Oase geworden. Die Wand zwischen dem angrenzenden ehemaligen Musikzimmer und dem Schlafraum wurde entfernt. „Jetzt haben außerdem unsere unter Dreijährigen Kinder in diesem deutlich größeren Zimmer mehr Platz zum Schlafen“, freute sich die Leiterin der Kinderkiste, Monique Röttgers .

Große Nachfrage

Das war auch ein Grund für den Umbau. Die Nachfrage nach Plätzen für Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren sei enorm gestiegen, berichtete die Leiterin bei der Einweihung der neuen Räumlichkeiten am Freitag. Statt wie bisher sechs könne die Kinderkiste jetzt neun Plätze für die bis Dreiährigen anbieten. „Die Erweiterung von drei Plätzen mag für einige klein klingen“, sagte die Leiterin weiter, „für uns bedeutet wes ganz viel.“

Wenn am Montag das neue Kindergartenjahr beginnt, profitieren aber nicht nur die Jüngsten von der Neugestaltung. „Der Snoezelraum steht allen Kindern zur Verfügung, die das Bedürfnis haben, sich in eine ruhige Ecke zurückzuziehen. Außerdem arbeiten wir mit einer Entspannungstherapeutin zusammen, die mit einigen Kindern gezielt in diesem Raum Übungen zur eigenen Körperwahrnehmung anbieten wird“, berichtete Monique Röttgers weiter. Es sei wichtig, Kindern zu zeigen, das auch Pausen und Ruhe im Leben wichtig sind.

Dank an Unterstützer

Unterstützung für die Erweiterung der Gruppe der unter Dreijährigen habe Röttgers sowohl vom Landes- als auch vom Kreisjugendamt erhalten, sagte sie. Röttgers dankte bei der Vorstellung des neuen Raumes den beteiligten Handwerkerfirmen, darunter besonders der Firma Weyck, die einen Teil der Kosten gesponsert habe. Auch eine Spende der Volksbank habe dazu beigetragen, Materialien für den Snoezelraum anzuschaffen. Dazu habe der Verein mit insgesamt 12 000 Euro eine großen Beitrag für die Umgestaltung geleistet. Ein weiterer Dank galt dem gesamten Team, das während der Bauarbeiten eine große Unterstützung gewesen sei.