Ab Montags gibt es Saatgut für den „Bunten Saum“

Die vorbereiteten 200-Gramm-Tütchen können ab Montag (26. August) und bis zum 5. September (Donnerstag) während der Geschäftszeiten im Bauamt, Hinterstraße 20 (Zimmer 7), abgeholt werden.

„Diese Menge Saatgut reicht für eine Fläche von etwa 20 Quadratmetern“, wird Gesine Hilgendorf in der Pressemitteilung der Kommune zitiert. Maximal fünf Tütchen können die Bürger im genannten Zeitraum bei ihr abholen. Wer noch mehr Saatgut benötigt, sollte sich vorher per E-Mail mit ihr in Verbindung setzen. Die Obergrenze liegt bei einer Fläche von 500 Quadratmetern. Die Umweltbeauftragte notiert bei der Abholung die Adressen der Abnehmer, um zu sehen, wie sich das Saatgut über die Stadtgebiete verteilt. „Damit kann ich mir einen Eindruck verschaffen, wo wir überall den Insekten den Tisch gedeckt haben“, so die Umweltbeauftragte. „Mit der Aktion werde nicht nur eine Augenweide für Menschen, sondern eben auch und vor allem eine Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co geschaffen.