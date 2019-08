Eine Spanierin regiert

Bei steigenden Temperaturen und herrlichen Sommerwetter hatten die Organisatoren den Treffpunkt mit Bedacht gewählt. Küsse („Bises“) und Umarmungen gab es von Spaniern, Polen und Deutschen an der Eisdiele an der Lambertikirche. Nachdem die Neuankömmlinge dann kurz in ihren Gastfamilien Station gemacht hatten, begaben sie sich mit den anderen Teilnehmern der Partnerschaftswoche auf einen Fußmarsch (teilweise mit Transportunterstützung einer kleinen „Bimmelbahn“) auf eine historische Erinnerungstour durch und um Ochtrup herum. Die schon am Dienstagabend in der Volksbank eröffnete Ausstellung „Die Macht der Gefühle“ kam dabei zuerst in den Blick. „Nach dem Besuch auf dem Oster-Friedhof und dem dort an der Steele vor Augen geführten Leid der Kinder von Zwangsarbeitern, das Schüler des Gymnasiums mit Unterstützung von Lehrern und der Stadtarchivarin aufgearbeitet haben, war es gut, eine weitere Strecke zu Fuß zu nächsten Station zu gehen. So konnte man diese betroffen machenden Eindrücke ein wenig besser verarbeiten“, bemerkte ein spanischer Gast. Auch bei den Ausführungen von Theo Ehling am Mahnmal des Osterschützenvereins ging es um Gedenken, Gefallene der Weltkriege und Bewahrung der Tradition.

Woche der Städtepartnerschaft in Ochtrup 1/92 Ein breites Informationsangebot zwischen Informationen über ehrenamtliches Engagement, Auseinandersetzung mit der Geschichte, Erinnerungskultur, Flüchtlingsarbeit und kulturellen Angeboten stand in den ersten beiden Tagen der Partnerschaftswoche beim Zusammentreffen von spanischen, französischen und polnischen Gästen mit ihren Gastfamilien und Verantwortlichen auf dem Programm. Foto: Martin Fahlbusch

Trotzdem kam auch das Gemeinschaftserlebnis und die Freude nicht zu kurz. Bei einem lockeren Vogelschießen an Happens Festscheune gab es einen zähen Wettstreit um die Königswürde. Vor allem die Franzosen und die Polen legten sich ordentlich ins Zeug, wollte man eine erneute spanische Regentschaft wie in der Vergangenheit immer wieder, doch diesmal verhindern. Am Ende kam es, wie es kommen musste: Sara Marin Cuesto war zum Schluss die Glückliche und die neue „Reina“. Sie erkor sich ihren deutschen Gastgeber Christoph Wiers zum Mitregenten.

Ehrenamtlichkeit und kulturelle Arbeit waren die Stichworte, unter denen der Mittwoch gestanden hatte. So erläuterte Manfred Wiggenhorn an der Hauptwache der Feuerwehr den Gästen das Prinzip der Freiwilligen Feuerwehr, des hauptamtlichen Rettungsdienstes sowie das finanzielle Engagement der Stadt Ochtrup und des Kreises Steinfurt für diese Aufgaben.

Büchereileiter Olaf Lewejohann überraschte mit digitalen Schmankerln aus dem umfangreichen Angebotssortiment seines Hauses. Anschaulich waren dann die Ausführungen von Ferdi Bäumer, der die Aktivitäten und Leistungen des Vereins „Miteinander“ vorstellte. Letzterer widmet sich mit unterschiedlichen Angeboten und ehrenamtlichen Mitarbeitern Flüchtlingen und ausländischen Mitbürgern.