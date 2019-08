Ein 69-jähriger Ochtruper ist am späten Donnerstagabend (22. August) Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Er fuhr um 22 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Winkelstraße von Ochtrup in Richtung Oster. Da auf dem engen Radweg zwei Männer standen, musste er anhalten. Die Bitte ihn vorbeizulassen, quittierte einer mit den Worten „Du Handy? Ich Messer!“ Der Geschädigte reagierte, indem er einen der Beiden schlug, heißt es im Polizeibericht. Daraufhin flüchteten die Beiden ohne Beute. Die Unbekannten waren etwa 20 Jahre alt, ungefähr 175 bis 180 cm groß und hatten dunkle Haare. „Nach Angaben des Geschädigten soll es sich um Südländer gehandelt haben“, teilt die Polizei weiter mit. Hinweise an die Polizei in Och­trup (Telefon 0 54 51/ 5 91 43 15).