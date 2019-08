Christa Wesbuer: Die mit dem Milchwagen

Christa Wesbuer ist eine starke Frau. Die 81-Jährige war selbstständige Geschäftsfrau, Firmeninhaberin und konnte ihren Lkw alleine rückwärts in die Einfahrt steuern – ohne Rückfahrkamera oder Parkassistenzsystem. „Und das immer unfallfrei“, versichert die Ochtruperin. Schon früh half Christa Wesbuer, geborene Trindeitmar, ihrem Vater bei dessen Milchhandel mit. Hermann Trindeitmar hatte das Geschäft 1929 gegründet und schon als kleines Mädchen musste Christa Wesbuer mithelfen.

„Anfangs haben wir die Milch direkt bei Bauer Hermann Kerstenfischer in Nienborg abgeholt und dann in Kannen mitgenommen und den Menschen in Ochtrup gebracht. Mit einer Schelle hätten sie damals die Kunden auf sich aufmerksam gemacht.

Buttermilch

„In den ersten Jahren sind wir noch mit Pferd und Wagen gefahren, später besaßen wir einen Lieferwagen.“ Dann sei auch die Milch nicht mehr direkt bei dem Landwirt abgeholt worden, sondern von der Molkerei in Ochtrup. „Wir haben für die Milch einen gekühlten Container auf der Ladefläche gehabt. Darunter gab es eine Schublade, in der wir die Butter gelagert wurde.“ Außerdem sei Buttermilch verkauft worden. „Die war richtig lecker“, schwärmt die Rentnerin. So etwas sei heute kaum noch zu bekommen.

Schon früh – und für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich – machte die Tochter des Milchhändlers ihren Führerschein und fuhr dann auch zu den Kunden Das Sortiment des Verkaufswagens sei stetig erweitert worden, berichtet Christa Wesbuer. Erst kamen Käse und Joghurt hinzu, später auch Kuchen, Brot, Wurst oder Süßigkeiten.

1000 Brötchen täglich

1960 legte Christa Wesbuer die Milchhandelsfachprüfung ab. Dabei sei es vor allem um Hygienevorschriften gegangen, die beim Verkauf von frischen Molkereiprodukten unbedingt zu beachten waren. „Wir hatten zum Schluss etwa 350 verschiedenen Artikel in unserem Wagen.“

Foto: Wesbuer

Firmen und Privatkunden seien angesteuert worden. Teilweise hätten sie täglich so um die 1000 Brötchen verkauft. Lange Arbeitstage seien das gewesen, „um 5 Uhr sind wir aufgestanden“. Nach der Tour musste auch das Fahrzeug für den nächsten Tag vorbereitet werden. Manchmal waren sie 16 Stunden am Tag für die Firma unterwegs. „In einigen Fabriken haben wir die erste Schicht zur Arbeit kommen sehen und abends die Zweite in dien Feierabend begleitet.“ Freizeit habe es kaum gegeben.

Foto: wesbuer

Selbst wenn ihr Mann die Touren übernahm, musste sie des Öfteren Lebensmittel nachbringen oder zuhause Büroarbeit erledigen und sich um die Kinder kümmern. „Trotzdem möchte ich keinen Tag missen“, sagt Christa Wesbuer rückblickend. „Der Kontakt zu den Menschen war etwas ganz besonderes. Mir hat die Arbeit bis zum letzten Tag Spaß gemacht. Wir waren gerne ,die, mit dem Milchwagen‘“. Zudem hätte die Familie damit gutes Geld verdient.

Der letzte Tag war übrigens im Juni 1993. „Mein Sohn wollte nicht weitermachen, es gab auch schon mehrere Supermärkte in der Stadt, deshalb haben wir beschlossen, den Wagen zu verkaufen. Obwohl der letzte Lieferwagen schon ein „sehr schickes Teil“ gewesen sei. Und auch den habe sie immer ohne Schrammen rückwärts in die Einfahrt gefahren, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Großes Fest

Einige Kunden seien sehr enttäuscht gewesen, dass nun die Lebensmittel nicht mehr bis vor die Tür gebracht wurden. Die Nachbarn, „für die wir in den Jahren zuvor ja kaum Zeit hatten“, haben den letzten Tag groß mit uns gefeiert“, erzählt Christa Wesbuer.

Ein paar Jahre arbeitete die Ochtruperin noch in einem Unternehmen im Büro. Jetzt genießt sie die Zeit als Rentnerin und freut sich immer noch viele ehemalige Kunden in der Stadt zu treffen. „Wir haben damals fast den ganzen Ort gekannt.“