Pfarrerin Imke Philipps und Pfarrer Stefan Hörstrup blickten freudig überrascht in die große Runde der Gläubigen, die sich am Sonntagnachmittag zum ökumenischen Gottesdienst am Wasserschloss Haus Welbergen eingefunden hatten. „Wenn Imke Philipps und Stefan Hörstrup zu einer gemeinsamen Sache aufrufen, dann kommen die Leute“, flüsterte eine Besucherin ihrer Platznachbarin zu. Unter schattigen Bäumen im Innenhof der Burg feierten die zahlreichen Gläubigen ihren Gottesdienst unter freiem Himmel.

Den Ort hatten die Geistlichen gleichzeitig als Leitgedanken der ökumenischen Feier gewählt. Eine Burg verbinde man mit Sicherheit. Und auch der Mensch von heute sehne sich manchmal nach einem Ort der Sicherheit, um sich zurückzuziehen. „Die Kirchengemeinden können so ein Ort sein. Denn Gott will für uns eine Burg sein“, erklärte Philipps. Eine Burg habe aber auch Mauern, hinter denen man sich eingeengt zu fühlen glaube, griff Hörstrup einen anderen Burggedanken auf. Doch Mauern ließen sich überwinden „Mit Gott überspringe ich Mauern der Angst, der Sorge und der Trauer“, machte er deutlich.