Täter verliert Ausweis am Tatort

Rheine/Ochtrup -

Wegen Sachbeschädigung an einem Zigarettenautomaten sind zwei junge Männer jetzt zu Geldstrafen verurteilt worden. Einer der Täter hatte am Tatort seine Geldbörse mitsamt Ausweis verloren und konnte so schnell ermittelt werden.