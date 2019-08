Die erste Etappe führte die Teilnehmer von Rheine nach Salzbergen. Sie war noch vom Zick-zack-Kurs der meisten Boote bestimmt, sodass anstelle der geplanten sieben Fluss-Kilometer mehr als zehn Kilometer gepaddelt wurden. „Aber da die Strecke mit Stromschnellen und einer Hand-Schleusung, sehr abwechslungsreich war, taten die zusätzlichen Kilometer dem Spaß keinen Abbruch“, schreiben die Kanufahrer in ihrem Bericht. Übernachtet wurde übrigens in Zelten am Clubheim des Rudervereins in Salzbergen.

Am zweiten Tag der Tour standen 13 Kilometer bis zur Listruper Schleuse auf dem Programm. Bei einigen der jungen Teilnehmer habe diese Vorgabe für „kritisches Stirnrunzeln“ gesorgt. Aber bei tollem Wetter und dank eines kräftigen Rückenwindes bewältigten sie die Strecke in vier Stunden. Zwischendurch kühlten sich die Elf- bis 13-jährigen Kanuten bei einem Bad in der Ems ab und stellten gleichzeitig ihre Schwimmtüchtigkeit unter Beweis. Abends schlugen sie am Alten Fährhaus ihre Zelte auf. Am gemütlichen Lagerfeuer und mit einigen Spielen klang der Abend aus. Es habe nicht lange gedauert, ehe die ermüdeten Paddler in ihre Schlafsäcke krochen und eine ruhige Nacht direkt an der Ems verbrachten.

Am dritten Tag ging es noch einmal in die Boote, um die Schlussetappe nach Lingen zu bewältigen. Aufgrund „einiger Ermüdungserscheinungen“ und einer Großbaustelle an der Gleesener Schleuse zogen die Teilnehmer ihre Boote allerdings schon in Gleesen an Land. Nicht aber ohne vorher noch einen Bade-Zwischenstopp einzulegen, bei dem dann auch endlich das erste Boot Kiel oben gelegen habe. „Es wäre ja auch nicht mit rechten Dingen zugegangen, wenn alle Kanu-Novizen trockenen Fußes nach Hause zurückgekehrt wären.“