Blockflöte als Basis für alle Instrumente

Der neue Blockflötenkursus für Kinder ab der ersten Klasse beginnt am 5. September (Donnerstag) um 15 Uhr in der Lambertischule. Die Leitung hat Horst Rapp. Am heutigen Mittwoch bietet die Musikschule um 15 Uhr zudem eine kostenlose Schnupperstunde an. Anmeldungen hierzu unter Telefon 0 25 53 / 93 98 16 oder online | www.musikschule- ochtrup.de