Unter dem Motto „Der FSV läuft weiter – für den guten Zweck“ findet am Samstag (7. September) von 11 bis 14 Uhr der Ochtruper Stadtparklauf statt. „Den Organisatoren ist besonders wichtig, dass sich der Lauf nicht nur an die Vereinsmitglieder richtet, sondern dass alle Interessierten teilnehmen können“, heißt es in einer Ankündigung des Fußballvereins.

Neben den Laufkarten wird es eine Spendenbox geben. „Der erlaufene Erlös wird in diesem Jahr neben der Jugendabteilung unserer Partnerstadt Wielun in Polen zugutekommen“, wird Mitorganisator André Dinkhoff zitiert. „In dem Wieluner Vorort Gromadicze unterstützen wir eine Einrichtung für Kinder mit Behinderungen. Die letzte Europa-Woche in Ochtrup hat gezeigt, wie wichtig internationale Freundschaften in Europa sind. Beim nächsten Besuch einer Ochtruper Delegation in den Herbstferien wird der Erlös unseren Freunden in Polen überreicht.“

In diesem Jahr wird es eine Hauptrunde und eine kürzere Runde für die jüngsten Läufer geben. Das Elternforum sorgt für die Verpflegung und die Jugendorga kümmert sich unter anderem um die Hüpfburg, um den Ochtruper Stadtparklauf zu einem gemeinschaftliches Erlebnis für den guten Zweck zu machen.