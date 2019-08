Ochtrup -

Am Mittwoch (4. September) beginnt um 18.15 Uhr wieder ein Gitarrenkursus für Jugendliche und Erwachsene in der Lambertischule. Dieser Kursus bietet an elf Abenden (bis Ende November) die Gelegenheit, einfache Griffe, also Akkorde, sowie eine simple aber effektive Anschlagtechnik zu erlernen.