Einen neuen Einführungskursus in die Sterbebegleitung startet der Hospizverein Ochtrup-Metelen am 29. September (Freitag).

An einem Wochenende und zehn Abendterminen geht es unter Anleitung von Fachreferenten um die Themen: Kommunikation, Palliativmedizin, Palliativpflege, Trauer, eigene Abschiede. „Der Kursus richtet sich an Menschen, die sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit im Hospizverein interessieren. Er ist genau so offen für interessierte Bürger und privat oder beruflich Pflegende“, wird Hospizkoordinator Dieter Lange-Lagemann in einer Ankündigung zitiert. Es werde nicht nur Wissen vermittelt, der Kursus wirke sich auch auf die Einstellung der Teilnehmer aus. „Dadurch haben sich mein Bewusstsein und meine innere Haltung zu Leben und Tod verändert“, laute das Fazit einer früheren Teilnehmerin.

Die Teilnahme kostet 50 Euro, ermäßigt 25 Euro. Anmeldungen nimmt der Hospizverein unter Telefon 0 25 53/91 92 60, per E-Mail an kontakt@hospizverein-ochtrup.de oder im Hospizbüro in der Marktstraße 4 in Ochtrup entgegen.