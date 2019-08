Die Stadtwerke Ochtrup teilen mit, dass ab Montag (2. September) Inspektionsarbeiten in der Schmutzwasserkanalisation anstehen. Die Firma Ahlert führt, beginnend im Bereich Rosenstraße und Laurenzstraße, Kanal- und Anschlussleitungsinspektionen durch, die von mehrfachen Kanalspülungen begleitet werden. Ab dem 9. September (Montag) werden die Arbeiten dann auf den Bereich entlang der Gronauer Straße, Professor-Gärtner-Straße und Bahnhofstraße (evangelische Kirche bis Bahnhof) ausgeweitet. „Werden die Kanalanschlussleitungen in den Häusern nicht ausreichend belüftet, ist in Einzelfällen nicht auszuschließen, dass Wasser aus den Toiletten oder anderen Abflüssen spritzt“, schreiben die Stadtwerke in einer Pressemitteilung. „Es wird daher empfohlen, die Toilettendeckel und sonstige Abflüsse während der Kanalspülungen geschlossen zu halten. Aufgrund der Sogwirkung bei der Anschlussleitungsreinigung kann nicht ausgeschlossen werden, dass gelegentlich Geruchsverschlüsse entleert werden.“ Betroffene Anwohner werden gebeten, diese bei Bedarf durch Wasserzufluss nachzufüllen, um Geruchsimmissionen zu vermeiden. Fragen beantworten Tim Hackbarth (Telefon 0 25 53/ 71 96) und Andreas Kuhmann (Telefon 0 25 53/ 71 97).