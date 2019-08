Die Getreideernte hat Michael Hewing erfolgreich eingefahren. Seine Felder jetzt brach liegen zu lassen, kommt dem Landwirt aber nicht in den Sinn – und das liegt nicht nur an den Bestimmungen der Düngeverordnung. Jetzt kommen die Zwischenfrüchte an die Reihe.

Direkt nach der Getreideernte wird das Feld zunächst gegrubbert. Etwa zwei Wochen später werden die Zwischenfrüchte eingesät. Hewings Mitarbeiter Christoph Koolwaay ist an diesem sonnigen Nachmittag schon mit dem Schlepper auf dem Acker unterwegs. Auf einem Teil der Fläche sind bereits kleine Rübenpflänzchen zu erkennen. Bei Landwirten, die, wie Michael Hewing, Schweine halten, ist diese Zwischenfrucht als Ergänzung des Tierfutters sehr beliebt. Gerade in trockenen Sommern, in denen bis zu zwei Grasschnitte ausfielen, werde die Rübe als Ergänzung für den tierischen Speiseplan gerne genommen, sagt der Bauer.

Senf im Herbst

Neben Rüben kommen hauptsächlich Senf, Ölrettich, Raps, Buchweizen, Phacelia und Rübsamen als Zwischenfrucht auf die Äcker. Für Außenstehende verschönern vor allem die Blüten von Ölrettich und Senf im Herbst die Felder. Ganz nebenbei stellen sie für Bienen nach dem Sommer und bis zum ersten Frost zudem eine wichtige Nahrungsquelle dar.

Und sie sind nicht die einzigen Lebewesen, die von den Zwischenfrüchten profitieren. Ihr Blattwerk, das bald laut Michael Hewing zu einer „richtig dicken Matte“ wird, bietet Vögeln Schutz vor ihren Feinden. Hasen, Kaninchen, Insekten und Wild dient es als Futter. Das gilt auch für die Kleinstlebewesen im Boden, also Larven, Regenwürmer und anderes Getier. Sie ernähren sich von abgestorbenen Zwischenfruchtresten, von organischem Material, Pflanzenwurzeln, Kot von anderen Tiergruppen, Streu- und Ernteresten.

Die Rüben haben Michael Hewing (r.) und sein Mitarbeiter Christoph Koolwaay schon vor einiger Zeit auf den Acker gebracht. In diesen Tagen folgen weitere Aussaaten. Foto: Anne Steven

Die Landwirte säen die Zwischenfrucht vor allem aus, um die Qualität des Bodens zu erhalten und zu verbessern. „Es geht darum, die Nährstoffe zu binden“, erklärt Michael Hewing das Vorgehen. Da die Zwischenfrüchte in kurzer Zeit tiefer und weiträumiger wurzeln als die meisten Hauptfrüchte, wird die Struktur des Bodens verbessert: Verdichtungen lockern auf, das Erdreich wird krümeliger. „Wir aktivieren sozusagen das Bodenleben“, erklärt der Landwirt. Nährstoffe gelangten so besser an die Wurzeln der Pflanzen.

Dicke Matte

Insgesamt wird so eine dickere Humusschicht aufgebaut, die Wasser besser speichern kann. Keine schlechte Eigenschaft in regenarmen Sommern wie diesen. Außerdem verhindern die Zwischenfrüchte Bodenerosion. Denn würden die Felder brach liegen, trügen Wind und Wetter den Boden fort. Eine geschlossene Pflanzendecke – besagte „dicke Matte“ – verhindert das.

Christoph Koolwaay hat mittlerweile den Trecker ausgerichtet und mit Saatgut bestückt. Bahn für Bahn zieht er nun über den Acker und bringt die Zwischenfrüchte aus. Abgesehen von den Rüben werden diese übrigens nicht geerntet, sondern im Frühjahr untergearbeitet. Futter für den Boden sozusagen.