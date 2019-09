Wie begegne ich einem Menschen, der im Sterben liegt? Was sage ich? Wie verhalte ich mich? Auf diese – und sicherlich noch mehr – Fragen wollen der Hospizverein Ochtrup-Metelen sowie das Carl-Sonnenschein- und Ferdinand-Tigges-Haus jetzt bei einem Seminar Antwort geben. Betitelt ist die Veranstaltung „Den letzten Weg begleiten und unterstützen, Ideen, Anregungen und Hilfestellungen, um den letzten Weg für Sterbende und ihre Angehörigen zu gestalten“.

Der Abend, zu dem alle Interessierten eingeladen sind, findet am 18. September (Mittwoch) von 18.30 bis 21 Uhr im Ferdinand-Tigges-Haus, Parkstraße 22, statt.

„Es ist nicht immer leicht, einen Sterbenden zu begleiten. Es erfordert viel Kraft und Mut. Wir wissen nicht, was uns erwartet und ob wir dem gewachsen sind“, heißt es in einer Ankündigung. Der Hospizverein Ochtrup-Metelen und die beiden Altenheime möchten deshalb Angehörigen und Betreuern zur Seite stehen, ihnen ein wenig Angst vor diesem Moment nehmen und mit ihnen gemeinsam überlegen, was sie tun und wie sie sich verhalten können, wenn ein Mensch stirbt.