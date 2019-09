Hinter Gittern feiert es sich gut

Eine Verhaftungswelle rollt anlässlich des Volks- und Pfarrfestes am Wochenende über Welbergen hinweg. Nach geschätzten sieben Jahren verriegelt der Dorfknast wieder seine Türen. Wer die Idylle des Dorfes durch unzüchtiges Verhalten bedroht, wird den Wachen der Landjugend gemeldet. Die machen kurzen Prozess, zücken ihre Handschellen und die Übeltäter sitzen hinter Gittern. Nicht ganz kostenlos ist es, sich an diesem Tag daneben zu benehmen. Wer petzt, muss zahlen und wer wieder in die Freiheit will, sollte ebenfalls seine Geldbörse zücken. Der Dorfknast kommt beim Pfarrfest sogar so gut an, dass er zeitweise bis auf den letzten Platz gefüllt ist.

Zehn Musikanten der Kapelle Gust erwischt es ebenfalls. Ihr Freikommen erkaufen sie sich mit einem Ständchen, das schon am frühen Mittag für richtig gute Stimmung rund um das Festzelt sorgt.

Volks- und Pfarrfest Welbergen 2019 1/44 Beim Volks- und Pfarrfest war am Wochenende im Ortsteil Welbergen jede Menge los. Foto: Rieke Tombült

Neben den Dorfbewohnern verschlägt es auch einige Ochtruper zum Welbergener Festplatz. „Wir sind fast jedes Jahr hier, wenn es eben geht, weil uns das ganze Ambiente reizt“, so ein Ehepaar aus der Töpferstadt.

Kulinarisch gibt es ebenfalls jede Menge zu probieren. So ist diesmal auch der Forellenstand, den es im vergangenen Jahren wegen Lieferengpässen nicht gab, wieder vertreten. Wem Fisch nicht so zusagt, probiert es an der Pommesbude, dem Reibeplätzchenstand oder an der Ausgabe der Erbsensuppe. An letzterer erhalten die Frauen und Männer von der Freiwilligen Feuerwehr nicht nur für den Geschmack ihrer Suppe, sondern auch für ihre Umstellung auf Porzellangeschirr viel Lob. Während bei zurückliegenden Pfarrfesten noch reihenweise gelbe Säcke mit den benutzten Schalen gefüllt wurden, stapeln sich in diesem Jahr frisch gespülte Teller.

Dem Haupttag am Sonntag gehen beim Pfarrfest zwei weitere Feiertage am Samstag und Freitag voraus. Zu Beginn des Wochenendes wird das Festzelt von den Mitgliedern der Kirchengemeinde St. Lambertus für ihr Ehrenamtsfest genutzt. „Wir wollen beweisen, dass in unseren Sitzungen nicht nur heiße Luft geblasen wird“, leitet Pfarreiratsvorsitzender Michael Tombült den Auftritt der Seelsorger ein. Mit Luftpumpen geben sie ein Konzert zu klassischer Musik. Im Anschluss berichtet die Krähe vom Dach der Lambertikirche auf dem Arm von Pfarrer Stefan Höstrup von den Geschehnissen in Ochtrup.

Ein paar Meter weiter werden im Pfarrheim „Die Brücke“ kräftig die Doppelkopfkarten „gekloppt“. Anlässlich des Pfarrfestes findet dort ein Turnier statt. Letztlich triumphiert Heinz Steinlage und sichert sich den ersten Platz. Am Samstag tragen die Clübchen und Vereine des Dorfes eine Kegelmeisterschaft aus, bevor sie sich und ihre Siege im Festzelt gebührend feiern.

Gelobt wird an diesem Wochenende vor allem der Zusammenhalt der Vereine in Welbergen, ohne deren Unterstützung das Fest nicht möglich gewesen wäre. Ihnen kommt jeweils ein Teil des Pfarrfest-Erlöses zugute.