Ochtrup -

Für ihr Projekt „Apokalypse Münsterland“ haben Studierende der Fachhochschule Münster die von Bürgern auserwählten Exponate aus insgesamt 28 Museen mit 3D-Technik bearbeitet. In diesen Tagen tourt die neue digitale Ausstellung in einem mobilen Container, der „Kultur-Arche“, durch die gesamte Region. Am Freitag (13. September) macht sie in Ochtrup Station.