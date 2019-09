Jetzt sind die Ochtruper an der Reihe

Ochtrup -

Seit März 2018 sind die Windräder der Bürgerwind Welbergen GmbH & Co. KG bereits am Netz. Am 25. September soll nun endlich auch die Bürgerbeteiligung für das Projekt starten, wie die Geschäftsführer Werner Kappelhoff und Franz-Josef Münstermann mitteilen.