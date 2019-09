Die Volkshochschulen feiern bundesweit in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum ihrer Gründung. Die Volkshochschule Ochtrup-Neuenkirchen-Wettringen-Metelen lädt aus diesem Anlass zu einer besonderen „Langen Nacht“ am 20. September (Freitag) in die Villa Winkel, Winkelstraße 1, im Ochtruper Stadtpark ein.

Von 18 bis 22 Uhr können Besucher dort Angebote aus verschiedenen Programmbereichen kennenlernen und sich mit Kursleitern, Mitarbeitern oder Kursteilnehmern der VHS austauschen.

Es wird darüber hinaus Workshops, Vorträge und Diskussionen geben, die bislang so im Programm noch nicht zu finden waren. Sie stehen unter dem Motto „Bildung: gestern-heute-morgen“.

Neben einer virtuellen Reise mit 3D-Brillen und Eindrücken zur Gesellschaft der Zukunft gibt es auch Vorträge und Präsentationen zur Geschichte der „goldenen zwanziger Jahre“, also der Gründungszeit vieler Volkshochschulen, dem Klimawandel, zur Astronomie, zu E-Book-Readern und zu Vielem mehr. Die Gäste können sich also nach ihren Interessen und Wünschen einen individuellen Ablauf zusammenstellen, um einen unterhaltsamen Abend dort zu verbringen, wo sich Menschen begegnen, um miteinander und voneinander zu lernen.