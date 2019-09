Online geht das Live-Video übrigens am Sonntag (15. September). Pünktlich um 15 Uhr dürfen „Memories-Fake“-Fans beim Videoportal Youtube zuschauen, wie sowohl Band als auch Publikum richtig Spaß haben. Die nächsten Auftritte der Band sind am 28. September (Samstag) im Komplex in Schüttorf, am 12. Oktober (Samstag) im Cook `n` Roll in Gronau sowie am 19. Oktober (Samstag) in der Gaststätte Bücker in Ochtrup.