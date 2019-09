Wer kennt sie nicht, die leichtfüßigen Tänzer in eleganter Abendgarderobe mit den klappernden Schuhen. Meist in schwarz-weiß auf der Mattscheibe, singend und tanzend zum schmetternden Bigband-Jazz. Bis zu dieser Reife bedarf es allerdings einiger Übungsstunden. Wer die Schritte erlernen möchte: Die VHS und die Musikschule bieten einen Stepptanzkursus an sechs Abenden vom 19. September (Donnerstag) bis zum 14. November (Donnerstag) an. Für bequeme, sportliche Kleidung und klapperndes Schuhwerk müssen die Teilnehmer selbst sorgen. Steppschuhe gibt es beispielsweise im Verleih. Die Teilnehmergebühr beträgt 30 Euro, die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt. Der Kursus findet statt in der Lambertischule. Dozent ist der Musiker und Tänzer Guido Schräder. Die Anmeldung ist möglich unter www.musikschule-ochtrup.de