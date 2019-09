Das größte Volksfest der Welt – klar, das gibt es nur in München. Wer Dirndl oder Lederhose tragen und Bier aus Maßkrügen trinken möchte, der ist aber auch in Ochtrup an der richtigen Adresse. In der Töpferstadt erfreut sich das Oktoberfest großer Beliebtheit. Einmal im Jahr, wenn es auf den Herbst zugeht, dann verschlägt es Feierwillige in die Weiner. So auch am Samstagabend, als im Weiner Sparkassenpark die inzwischen achte Gaudi gefeiert wurde.

Doch bevor das Bier fließen kann, muss zuallererst das Fass angestochen werden. Und wie es die Tradition will, übernimmt das Bürgermeister Kai Hutzenlaub .

Drei Schläge werde er brauchen, bis der Gerstensaft fließe, tippte Hutzenlaub im Vorfeld. Und tatsächlich – nach einem gezielten Schlag mit dem Holzhammer und zwei weiteren Wiederholungen fließt der leckere Tropfen und es kann verkündet werden: „O zapft is“. Strahlend füllt Kai Hutzenlaub gemeinsam mit den Organisatoren die ersten Maßkrüge, und damit ist das Fest pünktlich um 19 Uhr eröffnet. „Das Oktoberfest ist immer eine gelungene Veranstaltung. Eine mit einer sehr angenehmen Atmosphäre“, freute sich Tobias Bußmann, Vorsitzender des FC Schwarz-Weiß Weiner. Auch mit der Besucherzahl zeigte sich der Mitorganisator zufrieden, immerhin wurden knapp 800 Karten bereits im Vorverkauf ersteigert. Auch im Festzelt sind die Bänke gut besetzt.

„In Ochtrup ist das Oktoberfest in der Weiner bereits eine Art Tradition“, schmunzelte Kai Hutzenlaub. „Es ist toll zu sehen, wie viel Spaß die Leute haben“, freute er sich.

Und tatsächlich: Zu der Musik der Tinner Jäger, die genau wie im letzten Jahr die musikalische Begleitung des Volksfestes übernehmen, wird schon bald geschunkelt und mitgesungen.