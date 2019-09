Denn die Fragen „Wie verdichten wir nach?“, „Was kann und was darf genehmigt werden?“ oder „Sind Mehrfamilienhäuser in dem Gebiet möglich?“ treibt Politiker wie Bürger gleichermaßen um.

Bauamtsleiterin Karin Korten nutzte die Gelegenheit, um gleich zu Anfang eine Bestandsaufnahme zu präsentieren. Korten: „Wir sind vorab bewusst noch einmal mit einigen Anwohnern ins Gespräch gegangen. Dabei haben wir – wie wir es jetzt wiederholen – darauf hingewiesen, dass das Gebiet seinerzeit als ‚vorrangig zu entwickeln‘ eingestuft worden ist. Und die Angebotsplanung sollte mit viel Flexibilität ausgestaltet werden.“ Bis dato, so Kortens Verweis, finde man zwischen der Althorst- und Bollhorststraße bei den Gebäuden eine Zweigeschossigkeit sowie vielfach eine Hinterlandbebauung vor. Die Fachbereichsleiterin: „Es gibt für das Areal noch keinen Bebauungsplan. Zum Teil sind die Hauseigentümer aber von sich aus bei der baulichen Gestaltung sehr aktiv geworden.“

Was sie damit meinte, zeigte sie dann anhand von Beispielfotos. Nach vorne, zur Straße hin, präsentieren viele der Gebäude ein einheitliches, homogenes Bild. „Das ist allerdings nur der erste Eindruck“, kommentierte die Fachfrau. „Beim seitlichen Blick werden schon Unterschiede erkennbar.“ So sind zum Teil im rückwärtigen Bereich die Dächer angehoben. Korten: „Da liegt dann der Grund dafür, dass wir von Seiten der Verwaltung Zweigeschossigkeit komplett zur Straßenseite hin zugestehen wollen.“ Auch die diversen Aus- und Anbauten, schmunzelte die Bauamtsleiterin, die sie bei der Begehung vorgefunden hätte, „sind in dieser Form nicht überall zu sehen.“

Was nach der Vorlage, über die die Politiker an dem Abend abstimmen sollten, ebenfalls möglich ist, wäre eine Nachverdichtung beispielsweise mit einem Mehrfamilienhaus. Das bejahte Korten auf Nachfrage: „Wenn jemand sein Haus samt Grundstück verkauft und ein Investor will dort in einem neuen Gebäude Raum für mehrere Parteien schaffen, wäre das sicherlich denkbar.“

Für die CDU beantragte Stadtverbandsvorsitzender Herbert Löcker deshalb, „für das Baugebiet eine einheitliche Traufhöhe von sechs Metern sowie eine Firsthöhe von elf Metern bei neu zu errichtenden Häusern festzulegen.“ Hermann Holtmann (FDP) befand dazu, „dass wir hier eine Stellvertreter-Diskussion zu unserem Antrag hinsichtlich der Leitlinien bei der Nachverdichtung führen. Aber wir könnten uns mit dem CDU-Vorschlag anfreunden. Die Menschen sind ja daran interessiert, ihr gewachsenes Umfeld zu erhalten.“

Vincent ten Voorde (SPD) wollte ad hoc dem Vorschlag nicht zustimmen: „Den möchten wir zunächst in der Fraktion besprechen.“ Er verwies jedoch darauf: „Es sollte bei den Bebauungsplänen grundsätzlich eine Gleichbehandlung geben. Die Politik muss in den Entscheidungen konsequent und verlässlich sein. Auch wenn einem der Wind manchmal von vorne ins Gesicht bläst.“

Fazit: Der Tagesordnungspunkt wurde zu einer Entscheidung auf die nächste Sitzung verschoben.