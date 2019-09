„Hunde haben einen natürlichen Drang, sich ausgiebig zu bewegen, zu rennen und zu toben. Um dieses Bedürfnis zu befriedigen, benötigen sie entsprechende Auslaufflächen“, führte die SPD in ihrem Antrag aus. Dem gegenüber stehe die Leinenpflicht, die in ganz Ochtrup gelte. Es gebe derzeit keinen Bereich in der Töpferstadt, der Hunden einen eingezäunten Auslauf ermögliche, was für ihr Sozialverhalten enorm wichtig sei, so die Sozialdemokraten in ihrem Antrag weiter. Auch für Hundehalter stelle ein solcher eingezäunter Auslauf eine Bereicherung dar. Schließlich sei es oftmals schwierig, beispielsweise Tieren mit ausgeprägtem Jagdtrieb an der Leine ausreichend Bewegung zu verschaffen.

Kritik der Verwaltung

„Das hört sich erstmal wie eine einmalige Sache an“, ergriff Bauamtsleiterin Karin Korten nach einleitenden Worten zu diesem Antrag von Johann Moggert das Wort. Aber die Verwaltung sehe diesen Antrag sehr kritisch, da es nicht nur darum gehe, ein entsprechendes Areal zur Verfügung zu stellen und dieses einzuzäunen. „Die Fläche muss auch unterhalten werden“, gab Karin Korten zu bedenken. Zudem räume nicht jeder Hundebesitzer die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners weg. „Solche Arbeiten bleiben auf dem Baubetriebshof hängen. Damit sind das Kosten für die Allgemeinheit“, verdeutlichte die Verwaltungsmitarbeiterin.

Hundekot-Problematik

„Ich kann mir vorstellen, wie so eine Fläche nach vier Wochen aussieht“, griff Gerhard Pohl ( CDU ) diesen Gedanken auf. Er sei selbst Hundebesitzer, doch dürfe man die Hundekot-Problematik nicht außer Acht lassen. In diesem Zusammenhang verwies die Erste Beigeordnete Birgit Stening auf ein Beispiel eines Hundeauslaufs in Greven-Reckenfeld, wo sich die Beteiligten derzeit über die Leerung von privat aufgestellten Mülleimern stritten.

Hermann Holtmann (FDP) wollte zunächst eine Kostenschätzung der Verwaltung für diese Maßnahme, regte aber wie auch Andreas Volkery (CDU) an, ein solches Gelände nicht im Stadtpark auszuweisen.

Weitere Gespräche nach Prüfung der Kosten

Letzteres sei für die SPD auch kein Muss, betonte deren Fraktions-Chef Vincent ten Voorde. Den Sozialdemokraten sei es aber wichtig, von der Verwaltung prüfen zu lassen, ob die Stadt eine geeignete Fläche zur Verfügung stellen könne, und außerdem, mit welchen Kosten zu rechnen sei. Dann könne man weiter über dieses Thema beraten.

So verblieben Politik und Verwaltung. Doch ob der SPD-Antrag Aussicht auf Erfolg haben wird, ist fraglich. Zumindest das Gemurmel der Ausschussmitglieder im Anschluss an die öffentliche Diskussion ließ darauf schließen, dass sie der Ideen ablehnend gegenüberstehen.