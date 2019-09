„Wenn man den Blick auf die Situation in Großschlachthöfen richtet, wo mitunter sechs Tage in der Woche bis zu zwölf Stunden am Tag gearbeitet wird, dann kann man nachweislich davon sprechen, dass Menschen unter diesen Bedingungen verschlissen und später entsorgt werden“, machte der Referent gleich zu Anfang das Ziel seiner Schilderungen klar.

In diesen Fabriken, wie aber auch auf anderen Feldern wie in der Logistikbranche, im Baugewerbe und in der Pflege setze man in hohen Prozentsätzen auf sogenannte Arbeitsmigranten aus Polen, Bulgarien und Rumänien sowie anderen zumeist osteuropäischen Ländern, die durch Schleusergruppen und Subunternehmen den Produzenten vermittelt werden. Sie müssten billig und schnell sein. „Wenn letztlich nach 255 Stunden Arbeit im Monat mal 1200 Euro für die Männer und Frauen übrigbleiben, dann kann man mit Fug und Recht von Ausbeutung und Demütigung sprechen“, sagte Pfarrer Peter Kossen klipp und klar.

Durch eigene Anschauung müsse er zudem in aller Regel darauf hinweisen, dass deren Unterbringungen eher an Rattenlöcher, denn an menschenwürdige und hygienische Wohnsituationen erinnerten, „für die für ein paar Quadratmeter Raum oder eine Matratze horrende Wuchermietkosten abgepresst werden“, so Kossen. Nicht selten seien die Vermieter jene, die auch bei der Arbeitskräftebeschaffung und Vermittlung ihre Finger im Spiel hätten, aber durch undurchsichtige Firmenkonstruktionen kaum erkennbar – und wenn überhaupt – belangbar sein.

„Die gesetzlichen Bestimmungen und Möglichkeiten werden in den angesprochenen Branchen bis auf die letzte Formulierung ausgenutzt. Hier und da gibt es mal ein Verfahren, oder gar eine Verurteilung wegen nicht ordentlich bezahlter Sozialabgaben, aber der fürchterliche Grundwiderspruch wird nicht angetastet“, machte der Pfarrer deutlich. Überall dort, wo Werksverträge und Leiharbeit die Mittel der Wahl seien, um Arbeitskräfte wie Verschleißmaterial behandeln zu können, sei die Mitarbeiterfluktuation enorm hoch, hohe Krankheitsanfälligkeit durch körperliche und psychische Belastung ebenfalls. Ein sogenannter „Gelber Schein“ könne das Ende des Beschäftigungsverhältnisses bedeuten. „Wir brauchen eine staatliche Arbeitskontrollbehörde, die diese Missstände verfolgt. Wir brauchen gerade auch in diesen Bereichen Festanstellungen, vernünftig finanzierte soziale Absicherungen, die diesen im Grunde verbrecherischen Zustände, die gesellschaftlich toleriert werden, die Rote Karte zeigt“, forderte Kossen.

Gerade die Kirchen und ihre Organisationen seien aufgerufen, hier die Stimme zu erheben, für Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung einzutreten, für Öffentlichkeit zu diesen unwürdigen Lebens- und Arbeitsbedingen zu sorgen und nicht dem Billigkeitswahn das Wort zu reden. Ganz wichtig sei es, für Sprachkurse sowie rechtliche Beratung und für Integrationsmaßnahmen zu sorgen. „Momentan fördert das Parallelgesellschaften, in denen Arbeitsmigranten leben. Sie sprechen die Sprache des Umfelds nicht, wissen kaum, was sie als Arbeitsvereinbarungen unterschreiben und belasten durch die ausbeuterischen Machenschaften der Konzerneigner letztlich die Gesamtgesellschaft mit den Folgekosten. Als Christ muss man mahnen: Mit Gier und Geiz driftet letztlich die gesamte Gesellschaft auseinander“, so die Mahnung von Pfarrer Peter Kossens. Erschütterung, aber auch große Nachdenklichkeit bestimmten danach die engagierte Diskussion dieser KAB-Veranstaltung.