„Ein Feuerwerk für Kinderrechte, das seinesgleichen sucht“, wollen die Veranstalter entzünden, versichert Uli Fischer vom Kreissportbund. „Dafür laufen seit einem Jahr die Planungen. Und so wird der Weltkindertag am Sonntag (22. September) im Stadtpark wohl auch alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen.“

Eine riesige Bewegungs- und Erlebnislandschaft soll im Herzen der Stadt entstehen und Groß und Klein in ihren Bann ziehen. Doch nicht das Spiel alleine steht zwischen 11 und 17.30 Uhr im Fokus. Auch die Kinder mit ihren Rechten und Wünschen sollen die Gelegenheit erhalten, gehört und wahrgenommen zu werden. „Wir sind dazu schon seit Wochen in den Kindergärten, Grund- sowie weiterführenden Schulen unterwegs, um abzufragen, was die Jungen und Mädchen bewegt, was sie sich von der Zukunft erhoffen“, schildert Julian Lagemann, Vorsitzender der Sportjugend. „Dabei nimmt vor allem der Umweltschutz thematisch einen großen Raum ein“, schildert er seine Erfahrungen. Mehr Wald und Grün, mehr Spielmöglichkeiten draußen, sind nur einige Beispiele.

Die einzelnen Wünsche dürfen am Sonntag auf Holzschindeln geschrieben werden, die die Kindertag-Organisatoren anschließend an einem Baum aufhängen. Auf kleine Zettel können die Kids ihre Hoffnungen ebenso notieren. Die werden in einer Kiste gesammelt, später unter dem Baum verbuddelt und mit Erde samt Sonnenblumensamen bedeckt.

Logistisch, so Uli Fischer, ist das Event eine Herausforderung: 100 Tische und mehr als 200 Bänke werden aufgestellt. Gesunde Snacks und Smoothies gibt‘s kostenfrei. Etwa 25 000 bis 30 000 Euro wird das Gesamtprojekt die Veranstalter kosten. Fischer: „Da sind wir froh über das Sponsoring wie das durch die Sparkasse Emsdetten-Ochtrup.“ Bis Ende November wird das Team zudem noch seine Kinderrechte-Tour durch die Töpferstadt fortsetzen.