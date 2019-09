„Eine etwas andere Lösung“

Als Projektverantwortlicher für den Kreis Steinfurt verwies er noch einmal „auf die hohen Hürden, die wir in dem bisherigen Verfahren schon genommen haben. Wir haben uns einem bundesweiten Wettbewerb gestellt und gehörten schlussendlich zu den 30 Auserwählten, die einen Antrag einreichen durften.“

Dass der Ochtruper Rat den Wirtschaftsweg gerne in eine Fahrradstraße umgebaut hätte, die für alle Verkehrsteilnehmer nutzbar bleibe, sei leider nicht förderfähig, bedauerte Schneider . „In Berlin werden nur die Projekte unterstützt, die bundesweit Vorbildcharakter haben und an denen sich andere orientieren können. Und auch vom Land NRW gibt es den klaren Auftrag, die Mobilität im Münsterland neu zu überdenken. In diesem Zusammenhang bekommen wir mit ‚Triangel‘ eine ganz besondere Aufmerksamkeit.“

Nur der landwirtschaftliche Verkehr, die Anlieger und ebenso natürlich die Fahrradfahrer sollen künftig über den Alt Metelener-Weg rollen dürfen. Zugelassen sind ebenso E-Bikes, Pedelecs und S-Pedelecs. Udo Schneiders musste vor allem bei Nennung der letzten Gruppe ein wenig schmunzeln: „Die E-Bikes und Pedelecs waren für Berlin auch ein neuer Aspekt. An die hatte man zuvor wohl gar nicht gedacht.“ Er appellierte an die Politik, „die Förderung für den Ausbau des Wirtschaftsweges nicht einfach ziehen zu lassen. Der Landrat des Kreises sieht ein großes Problem darin, die Kosten alleine zu stemmen.“

Der örtlichen Politik war in diesem Zusammenhang noch einmal der Ausbau der Fahrradstraße ein Anliegen. Dazu erklärte Schneiders: „Der Weg wird komplett saniert und instand gesetzt. Es wird auch eine entsprechende Fahrbahnmarkierung aufgebracht.“

Bernhard Mieling (CDU) verwies allerdings noch einmal auf die besondere Gefahrensituation, die sich bei der Begegnung von landwirtschaftlichem Verkehr und Radlern ergeben könnte. „Gibt es Ausweichbuchten?“, wollte er deshalb wissen. Diese seien bisher nicht vorgesehen, sagte Schneiders. „Die könnten wir aber als Stadt Ochtrup auf eigene Kosten anlegen“, so der Einwand von Bürgermeister Kai Hutzenlaub . Auch Bauamtsleiterin Karin Korten bekräftigte, „dass dieser Punkt bei den Vorüberlegungen mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverein bereits Thema waren. Eine entsprechende Ausführung ist aber stets abhängig von der Situation vor Ort.“

Grundsätzlich, so die Ausschussmitglieder, seien sie für die Umsetzung des Triangel-Projektes, „wenn dies in enger Abstimmung mit der Kommune geschieht.“ So erklärte Claudia Fremann für die Freien Wähler Ochtrup: „Wir begrüßen und unterstützen das Projekt.“ In das gleiche Horn stießen auch die Bündnisgrünen. Hermann Holtmann „kann für die FDP-Fraktion „mit den vorgestellten Regelungen leben. Die ein oder andere Ausweichbucht, die vielleicht notwendig sein könnte, sind in dem Gesamtumfang Peanuts.“ Wichtig ist ihm dagegen ein ganz anderer Aspekt: „Wir sollten sehen, dass wir den Schleichverkehr über diese Fahrradstraße unterbinden.“

Vincent ten Voorde als Fraktionsvorsitzendem der SPD liegt in erster Linie daran, „dass der Stadt keine Mehrkosten entstehen.“ Parteikollege Matthias Dankbar erhofft sich „ein Einsehen aller Verkehrsteilnehmer auf der Fahrradstraße, sich an die Tempo-30-Geschwindigkeitsvorgabe zu halten. Die Anlieger ebenso wie die S-Pedelec-Fahrer.“ Mit einem Augenzwinkern verwies Bürgermeister Hutzenlaub auf die mobile Radaranlage, die der Kreis Steinfurt gerade erst neu angeschafft habe.

Die CDU signalisierte nach langer Diskussion, über das Projekt noch einmal fraktionsintern beraten zu wollen. Diese Absichtsbekundung sorgte bei Udo Schneiders für Sorgenfalten auf der Stirn, denn dann würde er frühestens am 10. Oktober ein Signal aus der Töpferstadt erhalten: „Ich wäre deshalb dankbar für einen vorausschauenden Beschluss.“

Ausschussvorsitzender Hutzenlaub ließ daraufhin abstimmen. Mit einem Ergebnis von 13 Ja-Stimmen und sechs Enthaltungen geht eine Beschlussempfehlung nun in Richtung der nächsten Ratssitzung, die für den 10. Oktober (Donnerstag) terminiert ist.