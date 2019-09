Um 15 Uhr beginnt die offene Vorstellung, nachdem vormittags Kindergartengruppen und Schulklassen die Aufführungen im Georgsheim besucht haben. Karten kosten Dank der Sponsoren nach wie vor nur drei Euro.

Am Donnerstag gastiert das Theater Ambrella aus Hamburg mit dem Stück „Kleine Hexe Siebenreich“ in Ochtrup. Zum Inhalt: Zum Zaubern braucht es eine besondere Begabung, aber die ist sehr selten. Das weiß auch die Oberhexe. Seit 299 Jahren schickt sie ihren Besen Alfons los, ein solches Talent zu finden. Und diesmal hat er Glück. Amanda heißt das besondere Kind, das zur Walpurgisnacht die Hexenprüfung bestehen soll. Doch es gibt jemanden, der das verhindern will . . . Geboten wird ein offenes Spiel mit ausdrucksstarken Figuren. Spieldauer: rund 50 Minuten.