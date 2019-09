Sprache als Schlüssel zur Integration

„Es heißt ‚das Auto’, aber ‚der Wagen’; ‚der Zug’, aber ‚die Bahn’. Deutsch ist eine Sprache mit zahlreichen Stolperfallen und oft wenig logischem Aufbau, was selbst Muttersprachlern mitunter Probleme bereitet“, schreiben die Organisatoren der Interkulturellen Wochen in einer Ankündigung. Daher sei es für Ausländer eine Herkules-Aufgabe, die deutsche Sprache zu lernen. Vor allem, wenn sie aus einem Kulturkreis kommen, in dem Schrift und Grammatik keinerlei Ähnlichkeiten mit dem Deutschen haben.

Dieser Herausforderung mussten und müssen sich Geflüchtete seit ihrer Ankunft in Deutschland stellen. Welche Unterrichts- und Hilfsangebote gibt es, welche zusätzlichen Angebote wären wichtig und wünschenswert, und was können die Einheimischen dazu beitragen, dass das Deutsch lernen einfacher wird? Diese und ähnliche Fragen stehen im Mittelpunkt des Gesprächsabends, der um 19.30 Uhr im Forum der Bücherei St. Lamberti beginnt.

„Diese Fragen sollen aus der Perspektive der Lehrenden wie auch aus der der Lernenden beleuchtet werden. Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung: Simone Kemler, Fachbereichsleiterin bei der VHS , sie kennt die Unterrichtsinhalte und Angebote und ist in ständigem Kontakt mit den Kursteilnehmern. Frank Löpenhaus, Koordinator des Sprachpaten-Angebots von „Miteinander Ochtrup“, er kennt die ehrenamtliche Unterstützung mit ihren vielen Vorteilen, aber auch einigen Problemen seit Jahren. Mohammed Aburas hat in seiner Heimat Syrien Englisch auf Lehramt studiert und gibt bei der VHS Sprachkurse in Arabisch. Er weiß um die Unterschiede und Schwierigkeiten beim Erlernen verschiedener Sprachen. Und dann ist da noch Ali Shaheen. Der syrische Student beteiligt sich bereits zum vierten Mal an der Interkulturellen Woche in Ochtrup. Beim ersten Mal 2015 noch auf Englisch, inzwischen in fließendem Deutsch, will er wichtige und praktische Tipps für den Spracherwerb geben.

Nach einer kurzen Podiumsrunde steht das Quartett für Fragen und Diskussionen aus dem Publikum zur Verfügung.

Anmeldungen für die Veranstaltung sind nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.