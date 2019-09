Einstimmen in den Protestchorus

Es waren Hunderttausende Stimmen, die beim gestrigen „ Fridays for future “ gegen den globalen Klimawandel demonstrierten. 200 davon stimmten aus Ochtrup in den Welt umspannenden Protestchorus ein.

Kurz vor 16 Uhr: Mit dem Fahrrad, zu Fuß, teils mit Kleinkindern an der Hand oder im Kinderwagen, strömten die Menschen auf den Lamberti-Kirchplatz. Friedlich, gut gelaunt, aber auch fest entschlossen. „Wir möchten etwas ändern. Wir möchten die Welt für unsere Kinder und Enkelkinder erhalten“, äußerten sich die meisten Anwesenden.

Isabel Rücker steht derweil mit Tochter Luna an einer Bilderreihe, die die Organisatoren des Protestes, das Internationale Frauencafè, am Rande des Platzes entlang gespannt hatten. „Es ist mir als Mutter wichtig, dass sich mein Kind mit dem Thema beschäftigt“, sagt die Ochtruperin. „Ich selbst achte beim Einkauf auf das Vermeiden von Plastiktüten. Bei der Kosmetik sind wir beispielsweise auf Seife umgestiegen. Es sind kleine Schritte, aber auch die sind notwendig. Mich ärgert, dass es viele Lebensmittel nach wie vor nicht lose zu kaufen gibt.“ Dass sie heute an der Demo teilnimmt, „ist mir wichtig, um Luna zu zeigen: So etwas gibt es nicht nur im Fernsehen, sondern auch hier vor Ort, bei uns.“

Es sind viele junge Menschen, die ihre Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft auf Pappschilder gemalt haben. Wie die elfjährige Greta. Ihre bekannte Namensvetterin, so gibt sie zu, sei ihr ein Vorbild. Allerdings nicht in allen Belangen. „Ich finde toll, dass sie sich für den Klimaschutz einsetzt. Aber dafür ein Jahr auf die Schule zu verzichten – das würde ich persönlich nicht tun.“ Mit ihren Freundinnen, so versichert die Ochtruper Gymnasiastin, unterhalte sie sich manches Mal über das Thema. „Natürlich nicht ständig. Aber wir schauen, wo wir uns selbst einbringen können. Ich fahre beispielsweise viele Wege mit dem Fahrrad, statt mich mit dem Auto kutschieren zu lassen.“

Fridays for Future: Demo für Umwelt- und Klimaschutz in Ochtrup 1/63 Ein Zeichen für den Klimaschutz setzten am Freitagnachmittag rund 200 Menschen in Ochtrup. Auf Initiative des Internationalen Frauencafés schlossen sich die Töpferstädter damit dem Aufruf der Fridays-for-Future-Bewegung an, mehr für Klima- und Umweltschutz zu tun. Foto: Anne Steven

Die Lichtmaler hatten eigens zu dem Anlass Fotos aus der Natur herausgesucht und sich damit demonstrativ auf die Kirchplatz-Treppe gesetzt. Eine Gruppe älterer Bürger gab sich mit dem Motto „Omas und Opas for future“ zu erkennen. Und Alexandra Schoo vom Internationalen Frauencafé nutzte die Gelegenheit, „um über mein Lieblingsthema ‚Lebensmittel und Nahrung‘ zu sprechen.“ Heißt für sie: Verschwendung vermeiden, bewusst, gezielt und vor allem nicht zu viel einkaufen. Das Vorhandene aufessen. Selbst wenn es das Mindesthaltbarkeitsdatum schon überschritten hat. Und vor allem: Lebensmittel richtig lagern, damit sie nicht so schnell verderben.

Beeindruckend der Appell der 16-jährigen Afghanin Zakiya Ahmadi, die alle Menschen, ob groß oder klein, aufforderte, sich für den Erhalt von Mutter Erde einzusetzen und ihr Respekt zu erweisen. Im Anschluss erzählte Renate Duesmann, Klimaschutzbürgerin des Kreises Steinfurt, welche Erfahrungen und Erkenntnisse ihr dieses einjährige Projekt gebracht haben.

Hebamme Stefanie Holtmann, die mit ihrem Nachwuchs Jupp (ein Jahr) und Greta (vier Jahre) vor Ort war, hatte dafür eigens das Lastenfahrrad bemüht. „Das haben wir uns als Alternative zum Auto angeschafft. Obst lassen wir uns extra in Bio-Qualität in einer Kiste bringen.“ Warum dieses Engagement? Die Antwort präsentiert Jupp auf seinem Plakat: „Ich will später auch noch Eisbären sehen.“